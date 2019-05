Pressemitteilung BoxID: 753375 (American Chamber of Commerce in Germany e.V.)

Wachstum und Wohlstand in Europa durch transatlantische Partnerschaft

Mit Blick auf die anstehende Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 fordert AmCham Germany eine Verbesserung der transatlantischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Dazu veröffentlicht die Kammer heute ein Positionspapier, das konkrete Handlungsempfehlungen und Erfolgsfaktoren beinhaltet, um Wachstum und Wohlstand in Europa zu fördern auf Basis der gemeinsamen, transatlantischen Wertegemeinschaft.



Der wirtschaftliche Erfolg Europas basiert auf dem europäischen Binnenmarkt mit starken, international vernetzten Unternehmen und mehr als 500 Millionen Verbrauchern. Daher ist eine der Kernforderungen von AmCham Germany, den digitalen Binnenmarkt zu vervollständigen. Auch der grenzüberschreitende Dienstleistungshandel soll gestärkt werden sowie die weitere Finanzmarktintegration. Um die Klimaziele gesamteuropäisch zu erreichen, ist zudem die stärkere Integration im EU-Energiebinnenmarkt essentiell.



„Wir sind überrascht, dass die transatlantische Partnerschaft nur wenig in den Wahlprogrammen der Parteien thematisiert wird", sagt Frank Sportolari, Präsident von AmCham Germany. „Dabei ist sie die Basis für Wohlstand und Sicherheit in Europa". Europa sollte sich weiter im Dialog für die transatlantische Wirtschaftspartnerschaft einsetzen, denn beide Seiten profitieren von ihren Handelsbeziehungen. „Wir brauchen ein transatlantisches Freihandelsabkommen, das für fairen und freien Handel sorgt, protektionistischen Maßnahmen entgegenwirkt und sich auch im Wettbewerb gegen China behauptet. Zudem benötigen unsere Mitglieder wirtschaftsorientierte Rahmenbedingungen", so Sportolari. Diese sollten sämtliche Politikfelder einschließen, wie zum Beispiel Handels-, Digital- und Finanzpolitik.



Trotz bestehender Irritationen in den transatlantischen Beziehungen bleiben Europa und die USA jeweils die wichtigsten Handelspartner füreinander. Beide Kontinente erwirtschaften zusammen knapp die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung. Umso wichtiger ist es deshalb, wettbewerbsfähige politische Rahmenbedingungen für die Unternehmen in Europa zu schaffen. Die Verbesserung der transatlantischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen sollten im Europäischen Parlament und in der Kommission ganz oben auf der Agenda stehen. Nur so lassen sich Wachstum, Wohlstand und somit auch die politische Stabilität in Europa bewahren.



Eine langfristig erfolgreiche Wirtschaftspolitik muss auf einem intakten ökologischen und sozialen Umfeld basieren. Deshalb müssen bei allen politischen Vorhaben auch die Auswirkungen auf die Umwelt und die soziale Stabilität in der Welt, in der Europäischen Union und in ihren Mitgliedsstaaten betrachtet werden. Besondere Herausforderungen stellen dabei der Klimawandel, die Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft und globale soziale Unterschiede dar.



Das vollständige Positionspapier finden Sie hier.

Zur Pressemitteilung auf Englisch gelangen Sie hier.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (