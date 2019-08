Pressemitteilung BoxID: 764262 (Amari)

Fern vom Großstadtdschungel und tropischen Stränden - die Urwälder Asiens mit Amari Vang Vieng und Amari Buriram United entdecken

Asien hält mit seinen vielfältigen Landschaften, faszinierenden Städten und traumhaften Inseln für jeden Geschmack etwas bereit. Während manche einen entspannten Urlaub am Strand bevorzugen, zieht es andere in die pulsierenden Städte mit ihren Einkaufsmöglichkeiten, kulinarischen Angeboten und spannenden Attraktionen. Fern von weißen Sandstränden und dem Großstadttrubel entdecken Reisende mit Amari Vang Vieng und Amari Buriram United aber Orte der Ruhe. Neben einer beeindruckenden Naturkulisse erwartet Urlauber ein großes Angebot an aufregenden Aktivitäten.



Das natürliche Erbe Thailands mit Amari Vang Vieng entdecken



Bereits auf der vierstündigen Autofahrt von den beiden internationalen Flughäfen Luang Prabang und Vientiane nach Vang Vieng ist Entspannung pur angesagt. Die Fahrt führt an Hügeln, malerischen Karstgipfeln und Reisfeldern vorbei. Von den Ufern des beruhigenden Song Flusses bis hin zu üppigen Wäldern und saftig grünen Feldern: Vang Vieng ist ein laotischer Rückzugsort für ruhesuchende Urlauber. Reisende genießen einen atemberaubenden Blick auf die Felsformationen unterhalb des Berges bei Tham Jang und erleben die Energie und den Charme seiner Bewohner. Traditionelle laotische Gerichte wie das pikante Mok Pa verwöhnen schließlich den Gaumen der Gäste.



Mit dem Amari Vang Vieng finden Reisende den perfekten Aufenthaltsort zur Erkundung dieser faszinierenden Region. Neben modernem Interieur und Blick auf den Fluss Nam Song freuen sich Gäste über täglich frisch zubereitete lokale und internationale Gerichte im Essence Restaurant. Die Preise beginnen bei umgerechnet 55 Euro pro Nacht. ONYX Rewards-Mitglieder erhalten zudem zehn Prozent Rabatt auf ihren Aufenthalt sowie zehn Prozent Rabatt auf Behandlungen im Breeze Spa und auf kulinarische Köstlichkeiten im hauseigenen Restaurant. www.amari.com/vang-vieng



Mit Amari Buriram United die Kultur und Geschichte Thailands erleben



Die Sonnenmetropole Buriram ist eine der größten Städte im Nordosten Thailands und bekannt für internationale Sportveranstaltungen. Neben einem vielfältigen Angebot wartet die Provinz mit einer reichen Kultur und Geschichte auf. Reisende entdecken ein altes Königreich mit großen Burganlagen und ruhenden Vulkanen. Bei einem Besuch der antiken Ruinen des Phanom Rung Historical Park begeben sich Besucher auf eine Zeitreise ins zehnte Jahrhundert und entdecken faszinierende Tempelkomplexe mit einem 160 Meter langen Prozessionsweg, großen Naga-Brücken und epischen Sandsteinschnitzereien aus der hinduistischen Mythologie wie dem Ramayana. Nach Bewältigung der 297 Naga Raj Stufen des Khao Kradong Forest Park entdecken Besucher zudem eine riesige Buddha-Statue und genießen einen grandiosen Blick auf die grüne Landschaft.



Das Amari Buriram United ist der ideale Rückzugsort nach einer aufregenden Erkundungstour. Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum und bietet 60 Zimmer und Suiten, ein ganztägig geöffnetes Restaurant mit thailändischen und internationalen Gerichten, moderne Konferenzräume und verschiedene Freizeiteinrichtungen wie ein Pool- und Spa-Bereich, Tennisplätze und ein Fitnesscenter. Sportbegeisterte testen ihr Können auf den hoteleigenen Fußballfeldern oder leihen sich kostenlos ein Fahrrad zur Erkundung der Gegend. Bei einer Buchung bis zum 31. Dezember 2019 profitieren Reisende von einem kostenlosen späten Check-out bis 14 Uhr sowie einem kostenlosen Fahrradverleih. Die Zimmerpreise beginnen bei umgerechnet 32 Euro pro Nacht. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.amari.com/buriram-united.



Weitere Informationen zu ONYX Reward-Programm gibt es unter www.onyx-rewards.com sowie unter www.amari.com/onyx-rewards.



Über ONYX



Als Teil der Italthai Group betreibt die ONYX Hospitality Group mehrere unterschiedliche, aber sich ergänzende Marken – Amari, Shama und OZO – wobei jede auf die besonderen Ansprüche der heutigen Geschäfts- und Urlaubsreisenden eingeht. ONYX geht über seine thailändischen Wurzeln hinaus, um innovative Managementlösungen im Asien-Pazifik-Raum, Indischen Ozean und am Arabischen Golf zu bieten.



www.onyx-hospitality.com

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (