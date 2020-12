Die Beschäftigung mit Pflanzen und Tieren in unserem Weingut führt uns täglich vor Augen welche Kräfte, Rhythmen und Kreisläufe die Natur regelt. Wenn wir jetzt in dieser winterlichen Ruhephase, die sich die Natur jedes Jahr auferlegt, um sich regenerieren und weiterentwickeln zu können, Kühe, Ochsen, Pferde und Schafe in den Weinbergen weiden lassen, handeln wir aufgrund jahrelanger Beobachtung und gesammelter Erfahrung. Es ist beeindruckend zu erleben, welch positive Impulse Tiere der Pflanzenwelt übertragen.



In diesem Jahr erleben wir alle zum zweiten Mal einen tiefen, prägenden Einschnitt in unser gewohntes Leben. Unter anderem stellt sich auch die Frage, ob die Natur zurückschlägt als Folge von unserem Handeln, das zu einem immer größeren Ungleichgewicht in allen Bereichen auf unserem Planeten geführt hat. Diese Frage können wir mit unserem menschlichen Horizont nicht beantworten. Hingegen können wir uns die Natur mit ihren Rhythmen und Zyklen als Vorbild nehmen. Nach jeder intensiven Entwicklungsphase braucht es eine Phase der Ruhe und Entschleunigung. Jeder Einbruch, jedes Abstürzen birgt die Chance sich neu zu erfinden und eine der neuen Zeit angepasste Entwicklung einzuleiten.



Das Engagement des jungen Teams im Familienweingut, das ich nun in die Hände meiner Kinder gelegt habe, zeigt mir, dass auch bei sinkendem Weinabsatz und fehlendem Umsatz der Mut und die Zuversicht nicht weichen und diese ruhige Zeit sinnvoll für einen Neustart genützt wird. Es begeistert mit welcher Zuversicht diese jungen Menschen für die Zeit danach planen und den Neustart vorbereiten.



Gezeichnet durch die Ereignisse die uns dieses Jahr in unterschiedlichem Maße widerfahren sind, bietet sich nun die große Chance unser Bewusstsein zu sensibilisieren und zu stärken: in unserem täglichen Handeln können wir mit jeder auch noch so kleinen Entscheidung mitwirken, um die Klimaveränderung einzudämmen, die Biodiversität zu erhalten und aufzubauen und um ein lebenswertes Umfeld für kommende Generationen sicherzustellen.



Als Geschenk für die Weihnachtstage bietet unser Weingut dieses Jahr „Alois’ Selection“ an, eine Holzkiste mit meinen drei derzeitigen Favoriten.

(lifePR) (