WM-Fieber im Allwetterzoo Münster - Tiger Fedors Orakel-Tipp zur Fußball WM 2018

Tiger Feder, der sibirische Tigerkater aus dem Allwetter­zoo Münster und offizielles Allwetterzoo-WM-Orakel, ist sich sicher: Beim ersten WM-Vorrundenspiel der Deutschen Mannschaft am Sonntag, 17. Juni gegen Mexiko wird die Deutsche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen!



Die Qual der Wahl



In Fedors Außenanlage wurden drei gleiche Kartons mit identischen Fleischinhalt gestellt. Ein Karton mit der Deutschlandflagge, ein weiterer mit der Mexikanischen Flagge und der dritte Karton für Unentschieden.



Fedor entscheidet sich zielstrebig für Deutschland



Fedors erster Tipp ist eindeutig: Deutschland wird das erste Vorrundenspiel gegen Mexiko am Sonntag gewinnen: Ohne großes Zögern steuerte Fedor auf den Karton mit der Deutschen Fahne zu, schuppert ein wenig und öffnet dann professionell den Karton mit seinen Tatzen. Er zieht das Fleischstück mit der Schnauze heraus und verspeist es anschließend genüsslich. Dann kommt er noch einmal zurück, trampelt ein wenig auf dem Karton mit der Mexikanischen Flagge herum und zieht auch dort das Fleischstück heraus, um es zu verspeisen. Den Unentschieden-Karton zieht er sodann direkt auf seinen Lieblingsplatz, öffnet ihn dort und gönnt sich auch noch das dritte Stück Fleisch.



WM-Orakel und Artenschutzbotschafter



Fedor dient gleichzeitig als Symbolträger seiner Art. Sibirische Tiger gehören zu den am stärksten bedrohten Großkatzen der Welt, der Bestand beläuft sich heute nur noch auf weniger als 500 Tiere, die im WM Gastgeberland Russland und in angrenzenden Gebieten Nordkoreas und Chinas leben.



Wir sind sehr gespannt, ob Fedor richtig getippt hat und freuen uns schon sehr auf das erste Deutschland-Spiel am Sonntag!



Weitere Informationen zum Tiger und zum Orakel finden Sie auf www.allwetterzoo.de

