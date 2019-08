Pressemitteilung BoxID: 764189 (alltours flugreisen GmbH)

Kubas Hauptstadt Havanna feiert 500 Jahre Bestehen

Mit alltours zur großen Geburtstagsparty reisen

Glasklares Wasser, schneeweißer Sand und 330 Sonnentage im Jahr – das ist Karibikfeeling pur auf Kuba. Wer möchte das nicht erleben? Kein Problem: Passend zum 500. Geburtstag der Hauptstadt Havanna am 16. November hat alltours die richtigen Urlaubsangebote.



Gefeiert und getanzt wird in Havanna das ganze Jahr. Die Stimmung steigt im November, bis dann am 16. November die eigentliche „Geburtstagsparty“ steigt. Neben Auftritten von Musikgruppen und anderen Künstlern finden inmitten von Havanna einstudierte Straßenperformances, wie beispielsweise Showeinlagen von bekannten Tanzgruppen statt. Hier ist Feierlaune garantiert. Neben den Tanz- und Musikeinlagen wird in Ausstellungen immer wieder ein Blick auf ein halbes Jahrtausend Havanna geworfen. Nicht umsonst wurde Kubas Hauptstadt 1982 zum UNESCO Weltkulturerbe ernannt.



alltours Angebote



Für seine Gäste hat alltours die Zusammenarbeit mit der Hotelkette Iberostar Hotels & Resorts ausgebaut. Die Hotelkette bietet überwiegend Vier- und Fünf-Sterne-Häuser. Das Hotel Iberostar Grand Packard (5*) mitten in Havanna ist beispielsweise ein idealer Ausgangspunkt, um die Feierlichkeiten mitzuerleben. Das am Anfang der Altstadt gelegene Hotel bietet Livemusik und Shows für jeden Geschmack. Eine Woche im Doppelzimmer inklusive Frühstücksbuffet kostet ab 1.735 Euro pro Person.



Das 4-Sterne Hotel Memories Miramar Havana befindet sich in einer ruhigeren Lage von Havanna. Ab 1.248 Euro pro Woche im Doppelzimmer mit Frühstück kann man sich nach dem Feiern am Pool erholen.



Das Club Atlantico (3*) liegt 30 Fahrminuten vom Zentrum Havannas entfernt. Gäste können sich hier ab 1.058 Euro pro Woche entspannen.



Noch mehr Kuba-Urlaub gibt es hier: https://www.alltours.de/urlaub/kuba/

