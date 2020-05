Pressemitteilung BoxID: 797393 (Allianz pro Schiene e.V.)

Torsten Westphal legt Vorsitz nieder

Zurückgetretener Chef der EVG gibt auch sein Amt bei Allianz pro Schiene ab

Torsten Westphal hat sein Amt als Vorsitzender des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses Allianz pro Schiene Ende April niedergelegt. Zuvor war Westphal aus persönlichen Gründen bereits als Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zurückgetreten. „Wir bedauern das Ausscheiden von Torsten Westphal und bedanken uns für sein großes Engagement in der leider kurzen Zeitspanne, in der er als ehrenamtlicher Vorsitzender die Allianz pro Schiene geleitet hat“, sagte Matthias Kurzeck, stellvertretender Vorsitzender der Allianz pro Schiene, am Montag in Berlin.



Neuwahl ist für den 26. November vorgesehen



Die Satzung der Allianz pro Schiene koppelt die Vorstandsposition in der Schienenallianz an die Leitungsfunktion im entsendenden Mitgliedsverband – entfällt diese, erlischt auch die Funktion bei der Allianz pro Schiene. Einen neuen Vorsitzenden werden die Mitglieder der Allianz pro Schiene am 26. November dieses Jahres wählen.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (