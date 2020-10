Der Projektentwickler Alfons & Alfreda aus Düsseldorf hat im September 2020 das Areal der Hess-Gruppe an der Widdersdorferstraße 188a in Köln-Ehrenfeld für eine Quartiersentwicklung erworben. Neben dem OVUM mit über 30.000 Quadratmeter BGF, das die A&A im Joint Venture mit der Mannheimer FAY Projects seit 2018 entwickelt, ist dies nun schon die zweite größere Büroentwicklung der Alfons & Alfreda im Westen von Köln.



Auf dem rund 15.800 Quadratmeter großen Grundstück sollen bis Ende 2025 hauptsächlich Büroflächen, ergänzt durch Gastronomie-, Fitness- und Einzelhandelsnutzungen entstehen. Zielgruppen sind vor allem zukunftsorientierte und kreative Nutzer wie Start-Ups, Agenturen, Bildungseinrichtungen und IT-Beratungen, die die zentrale Lage, flexible, nachhaltige und digitale Arbeitsmöglichkeiten sowie das vielseitige kulturelle Angebot Ehrenfelds schätzen.



Generalplaner für das Projekt wird das in Düsseldorf ansässige Architekturbüro Phase5.



Finanziert hat ein Konsortium bestehend aus der NATIXIS Zweigniederlassung Deutschland und einem von der BayernInvest Luxembourg S.A. verwalteten Kreditfonds eines großen deutschen Versicherungsunternehmens. Die Transaktion wurde von NATIXIS Zweigniederlassung Deutschland strukturiert und arrangiert, die Parteien wurden juristisch beraten von White & Case.



Als Facility Agent der Finanzierungsparteien agiert Situs Deutschland, rechtlich vertreten durch Ashurst, Sicherheitentreuhänder wurde Wilmington Trust SP Services Frankfurt, diese rechtlich vertreten von Dentons.



Mezzanine Finanzierungspartner ist die Collineo Asset Management GmbH, diese juristisch beraten durch DLA Piper.



Alfons & Alfreda wurde im Zuge der Transaktion und Strukturierung von Rotthege & Wassermann aus Düsseldorf beraten.



Savills Immobilien war exklusiv durch die Verkäuferin mandatiert und hat die Immobilie in einem strukturierten Bieterprozess vermittelt.

