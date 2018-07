"Lola", "Vigo", "Montparnasse" Design Miriam Mirri, 2016 "

„Kinderbücher, in denen Tiere Seite an Seite mit dem Menschen Abenteuer erleben, gibt



Alessi Deutschland GmbH

"Kinderbücher, in denen Tiere Seite an Seite mit dem Menschen Abenteuer erleben, gibt es viele. Zu meinen liebsten literarischen Begegnungen, in die ich mich nur allzu gerne vertieft habe, zählen Kiplings 'Geschichten für den allerliebsten Liebling', 'Wolfsblut' von Jack London, Äsops Fabeln, Snoopy und die Charaktere aus den Kinderreimen von Roald Dahl. Diese drei Figuren sind allerdings den Seiten einer Geschichte entsprungen, die vielleicht noch nicht geschrieben wurde, und haben sich nicht einfach zwischen den Büchern gefangen nehmen lassen, die sie stützen. Sie wollen wegen der ganzen Schönheit ihres Materials - sie sind aus bestem Edelstahl gefertigt - und ihrer Farben bewundert werden. Lassen wir sie auf unseren Schreibtischen oder Regalen ruhen und unsere Bücher, Hefte und Zeitschriften bewachen." Miriam Mirri



"Buchstützen sind beliebte Objekte und werden weltweit von vielen Herstellern angeboten. Im Markt finden sich Beispiele in jeder Design-, Qualitäts- und Preiskategorie. Wer auf der Suche nach etwas Raffinierterem ist, wird hier fündig." Alberto Alessi



Diese drei Figuren sind der blühenden und unermüdlichen Fantasie von Miriam Mirri entsprungen. In ihrer originellen Reihe von Buchstützen werden drei Charaktere zum Leben erweckt: der Welpe "Montparnasse", das Kätzchen "Vigo" und das Äffchen "Lola". Sie erzählen eine Geschichte, vermitteln uns Botschaften und sind nahezu "Mitbewohner" unserer häuslichen Welt, die zwischen den Büchern eine harmonische Atmosphäre entstehen lassen.



Die Produkte werden aus glänzendem, rostfreiem Edelstahl gefertigt. Außerdem sind sie in drei verschiedenen Farbversionen erhältlich: der Welpe "Montparnasse" in Weiß, das Kätzchen "Vigo" in Rot und das Äffchen "Lola" in Blau. Die Buchstützen sind leicht größer als jene, die üblicherweise im Handel erhältlich sind, und eignen sich ideal um eine Buchreihe in oder auf einem Regal zu stützen oder Bücher, Zeitschriften und Publikationen auf einem Tisch oder Schreibtisch zu ordnen.

