Clean & fresh! Wenn wir in diesem Jahr eins gelernt haben, dann: wie wichtig regelmäßiges Händewaschen ist. Da die Hände ständig in Kontakt mit Keimen und Bakterien kommen, ist richtiges Händewaschen die einfachste Methode, um Infektionen vorzubeugen – nicht nur in Zeiten von Corona. Der VITALIZING HAND CLEANSING FOAM von alessandro spa ist perfekt für die Handreinigung geeignet und kann vor Erkältungen und Grippeinfektionen schützen. Erhältlich ab Januar 2021.



Power Helfer! Der selbstschäumende, vitalisierende Cleansing Foam ist ideal, um reife und trockene Hände sanft von Schmutz und Keimen zu befreien. Er ist ein wahrer Alleskönner und bietet neben der Reinigung auch einen Anti-Aging-Effekt, schenkt der Haut tiefenwirkende und lang anhaltende Feuchtigkeit, repariert strapazierte Haut und sorgt für zarte und gepflegte Hände. Außerdem hat der VITALIZING HAND CLEANSING FOAM einen weiteren top Benefit: Er besteht zu 100% aus dem natürlichen Inhaltsstoff Pentavitin.



Pentavitin ist ein kosmetischer Rohstoff, der als natürlicher Feuchtigkeitsregulator für die Haut fungiert und zu 100% aus Gemüsemaiskörnern besteht. In seiner Zusammensetzung entspricht Pentavitin der menschlichen Hornhaut, legt sich wie ein hauchfeiner Feuchtigkeitsfilm auf die strapazierte Hautstelle und beruhigt sie nachhaltig. Die Hautbarriere wird dadurch lang anhaltend gestärkt.



Der VITALIZING HAND CLEANSING FOAM ist ab Januar 2021 im Handel erhältlich.



VITALIZING HAND CLEANSING FOAM

Vitalisierender Handreinigungsschaum, 50 ml,

UVP: 12,95 €

