Special Moments! Kleine Aufmerksamkeiten erwärmen das Herz und erfreuen jeden – egal ob zum Valentinstag, Muttertag oder einfach, um einem lieben Menschen die Wertschätzung auszudrücken. Die Limited Edition JUST FOR YOU HAND CREAM von alessandro ist ein süßes kleines Geschenk für alle, die gepflegte, seidig-weiche Hände, starke Nägel und dezenten Rosenduft lieben. Erhältlich ab Januar 2021.



Die JUST FOR YOU HAND CREAM verleiht geschmeidige Hände, starke Nägel und gepflegte Nagelhaut dank der luxuriösen Textur angereichert mit feuchtigkeitsspendendem Pfirsichkernöl und antioxidativem Mandelöl. Außerdem verströmt sie einen angenehm-zarten Rosenduft.



Die softe vegane Formulierung ist feuchtigkeitsspendend, wirkt trockener und spröder Haut entgegen und sorgt für ein glattes Hautbild. Biotin, Keratin und Koffein regt das Nagelwachstum an und stabilisiert.



Die Limited Edition JUST FOR YOU HAND CREAM ist ab Januar 2021 im Handel erhältlich.



JUST FOR YOU HAND CREAM Handcreme,

30 ml, UVP: 5,95 €

