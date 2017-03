"Junge AKZENTler" waren wieder aktiv - Trendscouting und Konfliktmanagement

Vom 15.-17.03.2017 trafen sich rund 20 „Junge AKZENTler", die gemeinsame Interessen verfolgen und sich zusammen mit Herausforderungen als Nachwuchsgeneration im elterlichen Betrieb auseinandersetzen. Vor diesem Hintergrund fand im AKZENT Hotel Zur Grünen Eiche in Bispingen-Behringen ein Treffen mit gleich zwei Schwerpunkten statt: einem Workshop zum Thema "Konfliktmanagement" und einem gemeinsamen Besuch der Gastro Vision in Hamburg.



Die Entstehung, die Hintergründe und den Umgang mit Konflikten brachte die Trainerin und Mediatorin Heike Köpke (BTI) den Teilnehmern anhand praxisbezogener Beispiele und Tipps näher. Zur Festigung der Workshop-Inhalte erarbeiteten die „Jungen AKZENTler" in Teams Lösungsansätze für einen ausgewählten Konflikt aus ihrem Arbeitsalltag.



Den Abschluss des Treffens stellte der Besuch der Gastro Vision dar, um sich über aktuelle Trends in der Gastronomie und Hotellerie zu informieren. Neben interessanten und informativen Gesprächen mit Lieferanten und Dienstleistern gehörten auch Kurzvorträge mit praxisbezogenen Tipps zum Messebesuch dazu.



Die Auseinandersetzung mit persönlichen Themen und neuen Inspirationen stärkt mit jedem Treffen das Miteinander und das Gemeinschaftsgefühl. So findet immer aktiver auch nach den Treffen ein weiterer Austausch über soziale Netzwerkgruppen statt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren