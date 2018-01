Dreigestirne im Kölner Zoo: Appelsine för de Flusspääd

Kölns amtierende Dreigestirne waren heute zu Besuch im Zoo. Das Erwachsenen-Trifolium mit Prinz Michael Gerhold, Bauer Christoph Stock sowie Jungfrau Erich Ströbel stammt bekanntlich von der Nippeser Bürgerwehr und damit aus direkter Zoo-Nachbarschaft. Die Apfelsinenfunken ließen es sich nicht nehmen, den drei Zoo-Flusspferden „Albert“, „Jenny“ und „Afro“ frisches Obst zuzuwerfen. Eine tolle Übung für den Rosenmontagszug, bei dem die Wurfqualitäten der drei Regenten erneut gefragt sein werden.



Das Kinderdreigestirn packte kräftig mit an



„Unsere drei Flusspferde sind ganz jeck auf orangefarbenes Obst. Wir wünschen dem Dreigestirn in der Session genauso begeisterte Abnehmer für Kamelle und Strüssjer, wie wir es heute hier im Zoo erlebt haben“, so die Zoovorstände Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg. Ebenfalls mit von der Partie im Hippodom war das Kölner Kinderdreigestirn mit Prinz Balthazar Zeibig, Kinderbauer Kai Faßbender und Kinderjungfrau Marie Kirsch. Auch sie verwöhnten die Tiere mit leckerem Obst. Die Kinder-Hoheiten staunten nicht schlecht, mit wie viel Geschick die Flusspferde die einzelnen Früchte aus dem Wasser fischten. „Der Zoo ist einer der Lieblingsorte kölscher Pänz. Deswegen freuen wir uns sehr, die Kindertollitäten hier begrüßen zu dürfen“, erklärten Pagel und Landsberg.



Dreigestirn auch Gast des Zoo Kostümballs



Am 30. Januar begrüßt der Zoo das Dreigestirn erneut. Unter dem Motto „Mer Dierche danze us der Reih!“ findet dann wieder die Zoo-Zappelei im Pullman Cologne statt. Auf der Bühne stehen neben den Tollitäten u.a. Brings, Kasalla, Querbeat, Klüngelköpp, Mick Brühl Band und die Stattgarde Colonia Ahoj. Der Reinerlös kommt dem Zoo zugute. Letzte Restkarten im Vorverkauf sind beim Besucherservice des Kölner Zoos oder bei der Geschäftsstelle der Altstädter Köln 1922 e.V. unter Tel.: 0221 / 3100628 und info@altstaedter.de erhältlich.

