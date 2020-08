Pressemitteilung BoxID: 809918 (TUI Deutschland GmbH)

Den Sommer am Mittelmeer verlängern: Kostenfreie Extra-Nächte bei TUI

.

- Gratisnächte in rund 230 Hotels in der Wintersaison

- Beliebtestes Ziel für die Sommerverlängerung sind die Kanaren

- Kostenlose Umbuchung für alle Neubuchungen bis 14 Tage vor Abreise



Sommerliche Temperaturen statt Schnee und Kälte: Viele deutsche Urlauber nutzen die Wintermonate für eine Reise ans Mittelmeer. Vor allem die Kanarischen Inseln gehören traditionell zu den beliebtesten Winterzielen. Die Sommerverlängerung wird ab sofort günstiger, denn bei TUI profitieren Urlauber von attraktiven Vorteilen. In rund 230 Hotels und Clubs, schenkt TUI den Gästen zwei Gratisnächte. Darunter sind auch Anlagen der Marken TUI Blue, TUI Magic Life, TUI Suneo und Riu sowie den Konzepthotels von TUI Kids Club. Das Angebot gilt auf Paketreisen in ausgewählte Hotels im Reisezeitraum 1. November 2020 bis 30. April 2021 mit einem Mindestaufenthalt von sieben Nächten und einer Buchung bis 7. September. Doch lieber Schnee und Skifahren? Die Gratisnächte sind auch in vielen Hotels in den Autoreisezielen buchbar. Der Reisezeitraum umfasst die Osterferien 2021, ausgenommen sind allerdings Weihnachten und Silvester.



Urlaubspläne können sich kurzfristig ändern, darum bietet TUI bei Buchung bis zum 30. September flexible Umbuchungsmöglichkeiten bis 14 Tage vor Abreise. Diese Umbuchungsfrist gilt für Neubuchungen von TUI und airtours mit Reisezeitraum bis maximal 31. Dezember 2020. Umgebucht werden kann bis 31. Oktober 2021.



Urlaub inklusive Gratisnächten buchen Kunden ab sofort bis zum 7. September im TUI-Reisebüro oder online auf www.tui.com.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (