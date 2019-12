Pressemitteilung BoxID: 779149 (Airpaq UG (haftungsbeschränkt))

„only white snow“

Airpaq bringt ein Klima-Statement mit seiner ersten Capsule Collection

Der Winter hält Einzug beim Kölner Upcycling-Label Airpaq. Mit der Capsule Collection ‚only white snow‘ setzt es ein klares Statement zum Klimawandel.





Capsule Collection mit Winterfeeling

Klima-Statement mit Rucksäcken & Bags und Hip-Bags

Upcycling - fair und ohne Kompromisse





Winterfeeling ohne Schnee!?



Während der Winter als Jahreszeit an sich nicht unbedingt von allen beliebt ist, gibt es trotzdem hierzulande echte Schneefans. Je wärmer die Temperaturen werden, desto weniger dürfen Kinder und Erwachsene auf Schnee hoffen und es ist meist trüb und grau in der dunklen Jahreszeit.



Airpaq setzt mit seinen Rucksäcken und Accessoires bisher bunte Akzente auf dem Rücken seiner Träger. Zum ersten Mal gibt es mit der „only white snow“ Capsule Collection eine Linie, die mit dem unbehandelten Airbag-Stoff im Original arbeitet und schneeweiß-leuchtende Akzente im trüben Winter-Alltag schafft.



Klares Klima-Statement auf dem Rücken



Der schnee-weiße Oberstoff setzt winterliche Akzente, die in schneelosen Gegenden an frühere Schneefreuden erinnern. In Airpaq-Manier sorgt das klar erkennbare Auto-Gurtschloss für ein deutliches Statement: „Ja, ich trage einen Rucksack, der früher mal ‚ein Auto‘ war.“ Oder „Ja, ich trage Upcycling!“. Unschwer und von weitem erkennbar ist es das Symbol für die Upcycling-Philosophie der beiden Gründer Adrian Goosses und Michael Widmann. „Wir bieten Alternativen für konventionell hergestellte Produkte - mit niedrigem CO2-Fußabdruck und möglichst geringem Ressourcen-Verbrauch“, so beschreibt Gründer Adrian die Vision des Kölner Startups. Die Kombination von schneeweißem Original-Airbag-Stoff und Gurtschloss setzt ein klares Klimastatement.



Baq to basic – Rolltop, BAQ und Hip Baq aus Airbags ohne Färbung



Zuletzt farbenfroh, wie mit der gelungenen ‚Autumn Love‘ -Sonderedition in Rosa im September 2019, besinnt sich das Label bewusst auf den kommenden Winter. Kompromisslos verzichtet Airpaq bei „only white snow“ sogar auf den Färbeprozess. Die originalen Airbag-Stoffe sind ungefärbt und im ursprünglichen Airbag-weiß gehalten. Die Capsule Collection besteht aus dem ausgezeichneten Rolltop, dem Baq und dem Hip Baq.



Upcycling mit gutem Gewissen



Alle Airpaq-Rucksäcke, -Beutel und -Hip Baqs werden in der EU produziert. Aktuell arbeiten 22 Näherinnen in der Schneiderei vor Ort für Airpaq unter fairen Bedingungen. Die ausrangierten Upcycling-Materialien sorgen für möglichst nachhaltige Produkte mit Unikat-Charme. Die CO2-Bilanz der Airpaq-Produkte ist besonders günstig: Produktion in der EU, der Airbag-Stoff kommt als Ausschuss-Ware von einer Produktionsstätte in der direkten Umgebung der Schneiderei und der überwiegende Teil der Ausgangsstoffe liegt produziert als Upcycling-Material vor.



Der schneeweiße Airpaq Rolltop liegt bei UVP 159 EUR, der Airpaq Baq bei UVP 59 EUR und die Airpaq Hip Baq bei UVP 39,90 Euro pro Unikat.



Ab dem 15.11.2019 ist die Capsule Collection „only white snow“ im Online-Shop unter www.airpaq.de sowie im ausgewählten Fach-Einzelhandel erhältlich.

