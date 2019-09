Pressemitteilung BoxID: 767873 (Airpaq UG (haftungsbeschränkt))

Airpaq sorgt für liebevollen Herbst und steigt ins Reisegeschäft ein

Das Upcycling-Label Airpaq launcht den ersten Reiserucksack aus recycelten Airbags, erklärt mit dem Airpaq 2.0 Kundenwünsche zur obersten Priorität und bringt eine versöhnliche Herbst-Sonderedition.



• Erste Reiselinie: Zum Herbst/Winter 2019 kommt der Airpaq Biq

• Händler- und Kundenwünsche: der klassische Airpaq 2.0 angepasst

• Sonderedition: „Autumn Love“



Im Herbst wird zusammengerückt und Geselligkeit zelebriert. So geht auch die Erfolgsstory der beiden Airpaq Gründer Adrian und Michael weiter. Nach einem erfolgreichen Showroom- und Büro-Opening im August in Köln Neuehrenfeld geht die Reise mit neuen Produkten weiter. Schrott sei Dank!



Nachhaltiges Reisen – mit dem Airpaq Biq



Zum kommenden Herbst/Winter launcht das Upcycling-Label den Airpaq Biq. Mit einem Gesamtvolumen von bis zu 38 Liter Fassungsvermögen avanciert der Airpaq im XL-Format schnell zum perfekten Reisebegleiter und kommt im typischen Retro-Design mit frischem Überkreuz-Verschluss, inspiriert vom Auto-Dreipunktgurt. Die neue Linie in den bekannten Unicolorfarben rot, grün, blau und schwarz überzeugt dank der Größe und den nachhaltigen Materialien, denn wie alle Airpaq-Produkte besteht auch der Biq aus ausrangierten Airbags, Sitzgurten und Gurtschlössern.



Der Airpaq Biq wird mit Liefertermin Mitte November ausgeliefert. Vorbestellungen sind ab der ILM möglich.



Eine echte Liebeserklärung – der Airpaq 2.0



Airpaq hat das Feedback der Fachhändler und Kunden genutzt, um das „Original“, den urbanen Alltags-Rolltop zu optimieren und den Kundenwünschen anzupassen.



Der Airpaq 2.0 verfügt über ein verstecktes Flaschenfach, welches nichts am minimalistischen Design ändert und einfach zu erreichen ist.



Ein zusätzliches Seitenfach bietet genug Platz für sensible Dokumente. Versteckt unter dem Gurt ist neuerdings ein Zugang direkt zum Hauptfach und lässt dieses leichter erreichen.



Sonderedition „Autumn Love“ – Rolltop, Baq und Hip Baq in Rosa



Im Herbst beginnt der Rückzug zu innerer Ruhe und Gelassenheit. Rosa entfaltet hier voll und ganz seine beruhigende Wirkung und strahlt als Feuer-Element Wärme aus. Und auch die neue Sonderedition “Autumn Love” nicht nur stimmungsaufhellend, sondern trägt auch die liebsten Dinge mit sich herum. Je nach Anlass im Airpaq Rolltop uni- und bicolor, Baq oder Hip Baq in Rosa zu den Farbtönen des Herbstes.



Die Liefertermine für die überholte Rolltop-Edition Airpaq 2.0 und die Sonderdition Autum Love sind bereits Ende September.



Alle Neuheiten feiern auf der ILM am Stand C4.09 vom 7. bis 9. September 2019 Premiere. Hier geht es direkt zur Händler-Anmeldung!

