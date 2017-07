Service-Hinweis: Geänderte Check-in-Zeiten bei airberlin

Ab Dienstag, den 1. August 2017, gelten neue Check-in-Zeiten für airberlin Flüge. Der Check-in für Kurz- und Mittelstreckenflüge ist bis 45 Minuten vor Abflug geöffnet statt wie bislang bis 30 Minuten vor dem geplanten Start. Für Langstreckenflüge, Flüge von und nach Nordafrika sowie Tel Aviv bleibt der Check-in bis 60 Minuten vor Abflug geöffnet. Bislang schlossen die Schalter auf der Langstrecke bereits 90 Minuten vor der geplanten Abflugzeit.



Passagiere werden gebeten, sich rechtzeitig am Check-in einzufinden, sodass sie spätestens bis zur Annahmeschlusszeit eingecheckt und im Besitz einer gültigen Bordkarte sind.



Passagiere, die online oder mobil für Ihren Flug einchecken, werden ebenfalls gebeten, die neuen Check-in-Zeiten für das Aufgeben ihres Gepäcks zu beachten.

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

