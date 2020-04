Pressemitteilung BoxID: 796794 (aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover K.d.ö.R.)

Wertstoffhöfe Schörlingstraße und Südstadt Mittwoch wieder geöffnet

.





Auch Wertstoffhof Gehrden kann voraussichtlich Mittwoch wieder öffnen

Neues Verkehrskonzept ermöglicht Öffnung





Nachdem aufgrund des großen Andrangs heute drei Wertstoffhöfe geschlossen werden mussten, können bereits morgen zwei von ihnen mit Verbesserungen in der Verkehrslenkung wieder öffnen. Auch der heute um 15.30 Uhr geschlossene Wertstoffhof Gehrden kann am Mittwoch voraussichtlich wieder öffnen. Wegen des großen Andrangs von Anlieferern kam es im Umfeld der Wertstoffhöfe zu erheblichen Verkehrs-Beeinträchtigungen. Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten und Gefahrensituationen abzuwenden, ließen in Hannover die Polizei und in Gehrden das Ordnungsamt die Wertstoffhöfe vorübergehend schließen. aha wird eine Öffnung des Wertstoffhofs Gehrden sofort auf seinen Social-Media-Kanälen, im Internet und per Push-App mitteilen. Hintergrund des starken Andrangs könnte die seit heute wieder angebotene Möglichkeit der Anlieferung aller Wertstoffe sein.



Für viele Menschen in der Region Hannover gehört der Besuch des nächstgelegenen aha-Wertstoffhofes zu ihren Alltagshandlungen. Die gute Nachricht für viele Menschen war heute, dass sie auf den teilgeöffneten dreizehn Wertstoffhöfen in der Region Hannover wieder alle neun Wertstoffarten anliefern konnten. In den vergangenen Tagen konnten die Kundinnen und Kunden von aha lediglich Garten- und Sperrabfall anliefern. Rund 1000 Anlieferer pro Hof besuchten bislang täglich die Wertstoffhöfe. Heute wurden die Besucherzahlen und die bisherigen Wartezeiten durch den hohen Anlieferandrang bei weitem überschritten. Denn nach wie vor muss der Abstand von 1,5 Metern zwischen den Menschen auf dem Hof eingehalten werden und nur jede zweite Parkbucht kann durch die Anlieferer angefahren werden.

