Osterfeiertage - Müllabfuhr verschiebt sich

Karfreitag und Ostermontag keine Abfuhr: Nachholtermine am darauffolgenden Tag

An den Osterfeiertagen und in der anschließenden Woche verschieben sich die gewohnten Termine für die Abfall- und Wertstoffabfuhr von aha. Am Karfreitag (10. April 2020) werden keine Säcke abgeholt oder Tonnen geleert. Die Abfuhr wird am Samstag (11. April) vollständig nachgeholt. Dies betrifft auch die Leichtverpackungen in der Stadt Hannover und Altpapier in der gesamten Region. Auch am Ostermontag (13. April) holt aha keinen Abfall und keine Wertstoffe ab.



Die Abholtermine verschieben sich in dieser Woche unter Einbeziehung des Samstags (18. April) um jeweils einen Tag: von Ostermontag (13. April) auf Dienstag (14. April), von Dienstag auf Mittwoch (15. April), von Mittwoch auf Donnerstag (16. April), von Donnerstag auf Freitag (17. April) und von Freitag auf Samstag (18. April).



Das Servicetelefon sowie die Gebührenhotline sind am Karsamstag, 11. April, und Ostermontag, 13. April, nicht besetzt. An diesen Tagen werden ebenfalls keine Gewerbeabfälle auf den Deponien angenommen.



Die Wertstoffhöfe und das aha-Kundenzentrum in der City bleiben aufgrund der Corona-Pandemie bis auf weiteres geschlossen.

