Pressemitteilung BoxID: 790186 (aha Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover K.d.ö.R.)

Coronavirus - aha verschiebt Veranstaltungen

.





Putzmunter Sammelaktion am 21. März wird verschoben

Kompostmärkte in der Region Hannover auch betroffen

Zukunftstag bei aha fällt aus





Aufgrund der aktuellen Coronavirus Situation und des Verbotes von Veranstaltungen des Landes Niedersachsens wird die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) eine Reihe von Veranstaltungen in der nächsten Zeit nicht durchführen.



Die Putzmunter-Sammelaktion und das Abschlussfest im Stadtteil Kronsberg am Samstag, 21. März, werden voraussichtlich auf den Herbst verschoben. aha legt allen Sammelgruppen nahe, selbst zu entscheiden, ob sie die Sammlungen durchführen wollen. Die Abholung der gesammelten Säcke wird trotzdem gewährleistet. Sammlungen für den großen Rausputz, die im Umland der Region durchgeführt werden, unterstützt aha weiterhin mit der Abholung des Abfalls.



Die Durchführung der Kompostmärkte, die für das Frühjahr im Umland der Region Hannover geplant waren, finden voraussichtlich im Herbst statt.



Auch der geplante Zukunftstag am 26. März findet bei aha nicht statt.



aha bedauert, die Veranstaltungen absagen zu müssen, bittet jedoch in der jetzigen Situation um Verständnis.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (