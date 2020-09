Am kommenden Mittwoch eröffnen Geschäftsleiter Frank Meißler und AMV-Vorsitzender Tobias Blömer die traditionelle MV-Woche von Globus und der Marketinggesellschaft der Agrar- und Ernährungswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V. (AMV) in Roggentin. Vier Tage lang stehen Produkte aus MV im Fokus der Aufmerksamkeit im beliebten Einkaufscenter für Rostock und Umgebung.



Trotz Corona und damit verbundener zahlreicher zusätzlicher hygienischer Auflagen laden regionale Produzenten am Mittwoch ab 10:00 Uhr zu Verkostungen in den Globus-Markt Roggentin ein.



13 Produzenten überzeugen die Verbraucher aktiv an Verkostungsständen von der Vielfalt und Qualität ihrer Produkte im Globus-SB-Warenhaus: Fleisch- und Wurstwaren aus Rostock und Greifswald, saisonale Artikel aus der Erzeugerorganisation Mecklenburger Ernte /Behr AG, Bio-haehnlein-Produkte aus Fürstenhof, Veganes der Marke „Made with Luve“ aus Grimmen, Eisspezialitäten und Spirituosen aus dem Raum Rostock, alkoholfreie Getränke aus der Güstrower Schlossquelle sowie Biere aus Rostock, Stralsund und Dargun. Erstmals mit dabei ist die Alte Pommernkate von der Insel Rügen mit ihrem spannenden Nudelsortiment.



„Wir freuen uns, dass wir wieder mit Verkostungen starten dürfen. Somit hat es sich als richtig erwiesen, die MV-Woche vom Mai auf den September zu schieben. Wenn auch in einem reduzierten Rahmen gegenüber den Vorjahren, zeigen die regionalen Produzenten Präsenz im Markt“, sagt Geschäftsleiter Frank Meißler vom Globus-Markt Roggentin. „Die Platzierung der Verkostungsstände am Markteingang an attraktiver Stelle weckt Aufmerksamkeit und schafft Abgrenzung gegenüber anderen Produkten.“



„Transparenz, Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind wichtig, damit die Kunden den Mehrwert regionaler Produkte erkennen und durch den Kauf dieser Produkte die heimische Wirtschaft in der schwierigen Corona-Zeit stärken“, erklärt AMV-Vorsitzender Tobias Blömer. „Der Globus gibt uns Produzenten eine Plattform zur Bewerbung und hilft so dabei, unseren Absatz zu stabilisieren und Arbeitsplätze in der Region zu sichern.“



„Schmeck die Natur“ lautet auch in diesem Jahr die Klammer, unter der sich die Betriebe aufmerksamkeitsstark im Markt präsentieren. Der Claim wurde im Rahmen eines Leitprojektes der Gesundheitswirtschaft mit EU-Mitteln aus dem EFRE-Fonds und mit Landesmitteln entwickelt.



Drei Leuchtwände mit bekannten Motiven aus MV bilden die Eyecatcher. Sie überraschen mit einer ungewöhnlichen Verknüpfung von Ernährung und Natur aus MV. Motive, die dem Kunden einen zweiten Blick abverlangen und auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit erzielen werden. Sie verbinden den Wasserreichtum, die Ostseeküste und die Seenplatte sowie die ländliche Prägung in einer intakten Natur mit verschiedenen landestypischen Produkten. Dem interessierten Betrachter fallen passend dazu die Probiertresen, Deckenhänger und Wackelkarten ins Auge.



Unterstützt wird die Aktionswoche durch das Landwirtschaftsministerium, das Landesmarketing, den Landfrauenverband Bad Doberan und den Tourismusverband. Mehrere Strandkörbe unterstreichen das maritime Flair der Aktion.



Über Globus Rostock



Der Globus-Markt in Rostock/Roggentin öffnete 1996 seine Pforten und bietet seinen Kunden Frische, Vielfalt und regionale Produkte. Über 340 Mitarbeiter inkl. zehn Auszubildende sind am Standort beschäftigt, ein großer Teil davon schon seit der Eröffnung. Der Rostocker Markt gehört zur Globus-Gruppe mit Sitz im saarländischen St. Wendel. Seit 190 Jahren gilt das vom Gründer garantierte Versprechen der „billigsten und reellsten“ Bedienung.

