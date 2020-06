Pressemitteilung BoxID: 802666 (Agentur Markenguthaben Wilhelm Brandt)

Der Grand Tower in Frankfurt ist fertiggestellt

Nun ziehen erste Bewohner in das höchste Wohngebäude Deutschlands

Seit Februar 2016 wurde am Grand Tower in Frankfurt am Main gebaut. Er entstand am Eingang zum Europaviertel im Dreieck Messe, Bankenviertel und Westend. Nun ist das 172 Meter hohe Gebäude als höchstes Wohnhochhaus Deutschlands fertiggestellt.



Jürgen Blankenberg, Geschäftsführer des Projektentwicklers gsp Städtebau sagt: „Uns freut natürlich sehr, dass wir bei diesem komplexen und umfangreichen Bauvorhaben unseren Zeitplan einhalten konnten. Dies war schwierig, da in den letzten Monaten wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Handwerker auf der Baustelle waren.“ Zudem sei man auch mit Schwierigkeiten bei Lieferanten und Dienstleistern aus dem Ausland konfrontiert worden.



Eine besondere Herausforderung stellte die rund 20.000 qm umfassende Fassade dar. Blankenberg: „Die Fassade ist optisch beeindruckend wie baulich komplex. Die Geländer aus Glas sowie die großen bodentiefen Fensterfronten erzeugen im Wechsel der geschwungenen Fassade ein identitätsstiftendes Gesamtbild“. Nahezu jede Wohnung verfügt über einen eigenen Balkon, der so angelegt ist, dass er neben Aufenthaltsqualität ein Höchstmaß an Privatsphäre und Schutz bieten kann.



Der Grand Tower erhielt in der Immobilienwirtschaft besondere Aufmerksamkeit, da er das erste Wohngebäude in Deutschland war, das international vermarktet wurde. Letztendlich kommen die Käufer aus 30 verschiedenen Nationen, aber auch aus Frankfurt und der näheren Umgebung. Als Leading Agent verantwortete JLL den Vertrieb, als lokaler Partner war Mattheußer Immobilien tätig.



Die Ausgestaltung des Grand Tower orientiert sich an internationalen Standards. Eine über zwei Stockwerke reichende großzügige Lobby trägt diesem Umstand genauso Rechnung wie das ca. 150 qm große Sunset-Desk in 141 Metern Höhe im 43. Obergeschoss oder die Grand Terrace im 7. Stockwerk mit etwa 1.000 qm Fläche. Der mehrsprachige Concierge-Service rundet das Angebot ab.



Auch die große Bandbreite von Wohnungstypen wurde der nationalen wie internationalen Klientel angepasst. Die Wohnungen warten mit spannenden und unterschiedlichsten Blickachsen zur Stadt Frankfurt auf. Das kleine, aber feine Apartment findet sich im preisgekrönten Grand Tower genauso wie großzügige Mehrzimmerwohnungen und exklusive Penthäuser. Insgesamt verfügt das Gebäude über eine Wohnfläche von rund 32.600 qm. Im angrenzenden Parkhaus entstanden 427 Parkplätze.



Die Übergabe der 413 Eigentumswohnungen hat begonnen und die ersten Bewohner ziehen bereits im Juni 2020 ein.





Steckbrief Grand Tower



Eckdaten





172 Meter Höhe, mit Technikaufbauten 179,9 Meter

47 Etagen (EG + 47 Obergeschosse + 3 Technikebenen = 51 Geschosse)

Internationaler Standard, Concierge Service

150 qm großes Sunset-Desk im 43. Obergeschoss in 141 Meter Höhe

Grand Terrace im 7. Stockwerk mit ca. 1.000 qm Fläche

Aussichtsplattform in 172 Metern Höhe

32.600 qm Gesamtwohnfläche

413 Wohnungen: Apartments (45 qm), 2-Zimmer (58 qm), 3-Zimmer (82-95 qm), 4-Zimmer (107-122 qm), Penthouse (184 – 300 qm)

427 Parkplätze (ober- wie unterirdisch, 9 Ober- und 3 Untergeschosse)





Termine





Baubeginn: Anfang 2016

Vertriebsbeginn: 2. Quartal 2016

Einzug: ab Juni 2020







Architektur





Fassade: Glas / Aluminium

Architekt: Magnus Kaminiarz, Frankfurt

Innenarchitektur: Studio architects, Claudia Blum, Düsseldorf





Vertrieb





Leading agent: JLL

Lokaler Partner: Mattheußer Immobilien





Auszeichnungen (Auszug):





European Property Award 2017

o Best Residential High-rise Architecture Germany

o Best Residential High-rise Development Germany

o Best Development Marketing Germany







International Property Award 2017

o Best Residential High-rise Development Europe

o Best Residential High-rise Architecture Europe







German Design Award Winner 2018





Standort





Adresse: Europa-Allee 2, 60327 Frankfurt am Main



