Berufsbegleitend Studieren

Wer neben seinem Beruf studieren oder als Studentin oder Student nicht in eine andere Stadt ziehen möchte, für den könnte ein Fernstudium die richtige Wahl sein.



Beim Fernstudium findet, im Gegensatz zum Präsenzstudium, der größte Teil des Studiums abseits des Campus statt, zum Beispiel von zuhause. Doch was genau ist ein Fernstudium? Wie ist so ein Studium organisiert? Welche Zugangsmöglichkeiten sind zu beachten?



Die Informationsveranstaltung im Berufsinformationszentrum (BiZ) in Karlsruhe am Donnerstag, 20. Juli 2017, um 17 Uhr bietet Einblicke in das Studiensystem der FernUni Hagen.



Dabei werden die Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Weiterbildungsstudiengänge vorgestellt, Infomaterial angeboten und die Fragen der Besucherinnen und Besucher beantwortet. Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Abiturienten als auch an Berufstätige und Arbeitslose, die überwiegend vom heimischen Schreibtisch aus studieren möchten.



Benjamin Bubenheimer, Studienberater der FernUniversität in Hagen, beantwortet alle Fragen rund um das Studium an der FernUni.



Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei.



Diese und weitere Veranstaltungen der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt stehen auch im Internet: unter http://www.arbeitsagentur.de. Unten den Button „Veranstaltungen vor Ort“ anklicken und bei „Veranstaltungsort“ Karlsruhe-Rastatt eingeben.

