"Amtliche Helden" gesucht & gefunden

27.09.18

Am 3. September 2018 haben 14 junge Menschen ihre Ausbildung als Fachangestellter und Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen bei der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt und Nagold-Pforzheim begonnen. In den kommenden drei Jahren lernen sie alle Bereiche einer modernen Arbeitsverwaltung kennen.



„Wir freuen uns, dass wir unsere Ausbildungs- und Studienplätze mit motivierten und engagierten jungen Menschen besetzen konnten. Ich selbst habe meine Karriere bei der Bundesagentur für Arbeit als Auszubildender begonnen und den Schritt nie bereut. Menschen bei einem so existenziellen Thema wie Arbeit zu beraten und zu unterstützen ist eine besondere Aufgabe und Herausforderung“, sagt Martin Hellmann, Erste Fachkraft Ausbildung und Qualifizierung der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt.



In ihrer Ausbildung werden sie vor allem im Kundenkontakt geschult. Darüber hinaus erfordert die Arbeit in den Agenturen und Jobcentern umfangreiches Wissen über die Sozialgesetzgebung. Im Mittelpunkt steht das Beratungsgespräch mit Arbeitsuchenden und Arbeitslosen. Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen informieren und beraten Kunden persönlich oder am Telefon, unterstützen Arbeitslose beim Ausfüllen der Anträge und wirken bei der Arbeits- und Ausbildungsvermittlung mit. Zudem übernehmen sie administrative Tätigkeiten wie die Annahme und Bearbeitung von Anträgen, beispielsweise zum Arbeitslosengeld.



Nach einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung wird den Absolventen ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten angeboten.



Bereits jetzt sucht die Arbeitsagentur für das kommende Jahr nach neuen Auszubildenden und Studierenden. Der Bewerbungsschluss für die Ausbildungsplätze und für die dualen Studiengänge endet im Dezember 2018. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online (www.arbeitsagentur.de è Karriere bei der Bundesagentur).



Hintergrundinfo



Mit dem Rekrutierungsspiel „Amtliche Helden“ ging die Bundesagentur für Arbeit bei der Nachwuchskräfterekrutierung im Sommer neue Wege. Die Kampagne soll junge Menschen für eine Ausbildung oder Karriere in den Arbeitsagenturen und Jobcentern begeistern. In der eigens dazu entwickelten Spiele-App „Amtliche Helden gesucht!“ können junge Menschen in die Welt der Bundesagentur für Arbeit (BA) einsteigen und in einer Simulation ihre eigene Arbeitsagentur aufbauen. „Amtliche Helden“ ist für Smartphone und Tablet verfügbar (Android und iOS). Mehr Information unter www.amtliche-helden.de.

