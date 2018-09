Aktionstag Jobs für Eltern

14.09.18

Am Donnerstag, 20. September 2018, stehen in der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt von 09:00 Uhr bis 12:30 Uhr Eltern im Vordergrund. Bei einer Rallye durch das Berufsinformationszentrum haben sie die Chance geeignete Stellen in Teilzeit und Vollzeit zu finden, mit regionalen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in Kontakt zu treten sowie ihre Bewerbungsunterlagen zu optimieren. Besucher der Rallye haben die Möglichkeit in einem entspannten Umfeld zahlreiche neue Angebote zu entdecken und mit Expertinnen und Experten offene Fragen zum beruflichen Wiedereinstieg zu klären.



Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet in den Räumen des BiZ (Berufsinformationszentrum) Karlsruhe, Brauerstraße 10, 76135 Karlsruhe statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Informationen zum Veranstaltungsprogramm des Berufsinformationszentrums in Karlsruhe und in Rastatt sind rund um die Uhr in der Veranstaltungsdatenbank auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit – www.arbeitsagentur.de – abrufbar.

(lifePR) (