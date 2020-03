Pressemitteilung BoxID: 788973 (Agentur für Arbeit Hamm)

Wie finanziere ich mein Studium?

Infoveranstaltung im BiZ gibt Aufschluss

Die Organisation „ArbeiterKind.de“ ermutigt junge Menschen, zu studieren und bietet Informationen, wie das Studium finanziert werden kann.



Ehrenamtliche der Organisation informieren am Donnerstag, den 12. März, um 16 Uhr in der Arbeitsagentur Hamm über die Möglichkeiten eines Studiums und bieten Unterstützung vom Studieneinstieg bis zum erfolgreichen Abschluss. Wer sich unklar darüber ist, ob er sich ein Studium leisten kann und erfahren möchte, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt, erhält wertvolle Tipps.



Die Veranstaltung findet statt im BiZ (Bismarckstr. 2) in Hamm und kann ohne vorherige Anmeldung besucht werden.

