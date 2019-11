Pressemitteilung BoxID: 774580 (Agentur für Arbeit Chemnitz)

Chemnitz: Ausbildungsmarktbilanz 2019 - Für jeden Jugendlichen mindestens einen Ausbildungsplatz

Im Ausbildungsjahr 2018/2019 stieg die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen um 68 oder 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. 1.564 Ausbildungsplätze sind aktuell gemeldet.



Die Zahl der Bewerber ging dagegen binnen eines Jahres um 45 oder 3,6 Prozent zurück. 1.192 junge Chemnitzer waren auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.



„Die Kluft zwischen Angebot und Nachfrage liegt zum Jahresende bei 372 Bewerbern. Diese Größenordnung fehlt aktuell, um mit dem Ausbildungsangebot gleichauf zu sein. Schaut man 10 Jahre zurück, so waren es damals 425 Interessenten für eine Berufsausbildung“, beschreibt Angelika Hugel, Chefin der Chemnitzer Arbeitsagentur.



TOP 10 der gemeldeten Ausbildungsstellen in Chemnitz:



Auf Seiten der Unternehmen waren besonders Azubis im kaufmännischen Bereich gefragt. Diese Ausbildungsstellen nahmen rund die Hälfte (279) der gemeldeten Ausbildungsstellen aus der TOP 10 ein (insgesamt 631). Außerdem suchten die Unternehmen zukünftige Industriemechaniker (69), Mechatroniker (60), Elektroniker für Betriebstechnik (60), Zerspanungsmechaniker (56), KFZ-Mechatroniker (41), Köche (34) und Fachkräfte Lagerlogistik (32).



TOP 10 Berufswünsche der Chemnitzer Jugendlichen



Die Ausbildungen zum KFZ-Mechatroniker und zur Verkäuferin sind aus der TOP 10 der Berufswünsche nicht wegzudenken. Seit Jahren nehmen diese beiden Berufe einen der drei Erstplatzierungen ein. Kaufmännische Ausbildungen bleiben besonders bei Frauen angesagt. Die Hälfte der Zehn TOP-Berufe kommen aus diesem Bereich. Bei den Männern sind die Mechatroniker- und Mechaniker-Ausbildungen vorn.



Zum Vorjahr haben es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen zwei Ausbildungsrichtungen nicht mehr in die TOP 10 geschafft. Bei den Männern tauchen die Ausbildungsberufe zum Maler/Lackierer und zum Kaufmann für Büromanagement nicht mehr auf. Neu dabei sind dafür die Ausbildungen zum Zerspanungsmechaniker und Fachlageristen.



Bei den Frauen sind die Berufe Hotelfachfrau und Sozialversicherungsfachangestellte bei einer Krankenkasse nicht mehr in der TOP 10 vertreten. Dafür möchten sie lieber Immobilienkauffrau und Verwaltungsangestellte werden.



60 Lehrstellen in Chemnitz blieben unbesetzt



Von insgesamt 1.564 Ausbildungsstellen blieben 60 unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 94 bzw. 61 Prozent weniger.



„Die Auswahl an Ausbildungsstellen und Studienoptionen ist für junge Menschen sehr gut. Auch in diesem Ausbildungsjahr hatten wir wieder mehr gemeldete Stellen als Bewerber. Trotz starker Nachfrage blieben vor allem Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich unbesetzt. Weitere Baustellen sind Elektro- und Mechanikerberufe. Meine Empfehlung für Arbeitgeber ist, auch schwächeren Jugendlichen eine Chance zu geben und einen zweiten Blick zu riskieren. Bei der Azubisuche sollten sich Unternehmen stark präsentieren und aktiv werden. Auch wenn wir in den nächsten Jahren steigende Bewerberzahlen erwarten, der Wettkampf um junge Nachwuchskräfte bleibt bestehen“, erklärt Angelika Hugel, Chefin der Arbeitsagentur Chemnitz.



53 Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag



Ende September waren von 1.192 gemeldeten Bewerbern noch 53 Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag. Neun von ihnen waren auf der Suche nach einer Ausbildung im kaufmännischen Bereich, drei interessierten sich für den Betonfertigteilbauer und drei für den Verfahrensmechaniker Beschichtungstechnik. Die verbleibenden 38 verteilen sich über die gesamte Branchenvielfalt des Ausbildungsmarkts.



Mit den unversorgten Jugendlichen werden in individuellen Einzelgesprächen andere Ausbildungsmöglichkeiten oder entsprechende Alternativen geprüft und besprochen. „Sie werden nicht allein gelassen. Gemeinsam mit unseren regionalen Partnern, der Industrie- und Handelskammer Chemnitz, werden wir den Jugendlichen bis Jahresende gute und passende Angebote unterbreiten“, sagt Hugel.

