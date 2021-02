Nach der Eröffnung von Aethos Saragano in Umbrien, Italien im vergangenen Jahr heißen die Aethos Hotels nun ein weiteres Boutique Hotel auf Korsika, das Aethos Corsica im wachsenden Portfolio willkommen. Zwei weitere Hoteleröffnungen sind in Portugal und Italien für 2021 und 2022 geplant.



Aethos Corsica – minimalistischer Luxus in historischem Rahmen

Für Aethos Corsica legten die Aethos Hotels das traditionsreiche Hotel „U Palazzu Serenu“, der aus dem 17. Jahrhundert stammt, neu auf - ohne das prestigeträchtige Erbe und den besonderen Charme des historischen Gebäudes zu verlieren. Die neun Suiten variieren zwischen 32 und 73 m2 Größe. Sie sind mit größter Sorgfalt eingerichtet und mit handverlesenen Originalkunstwerken liebevoll bestückt. Der Blick aus den Suiten richtet sich je nach Lage auf das Meer und die nördliche Bucht von Saint Florent, das Dorf Oletta oder die eindrucksvollen Berge. Der Garten mit einem 20 Meter langen Pool bildet das Herzstück der Anlage.



Im Mittelpunkt dieses neu zum Leben erweckten Boutique Hotels steht ein individualisiertes Gesamterlebnis, das die Sinneserfahrung und Wünsche der Gäste in den Vordergrund stellt. Die Aethos Gastgeber bieten dafür ein facettenreiches – auf Wunsch schon vor Ankunft personalisiertes - Programm von morgendlichem Yoga-, Pilates- und Meditations-Angebot, bis hin zu Bootstouren an unberührte Sandstrände, Wanderungen oder einem Private Dining Erlebnis mit prämierter lokaler Küche auf der hoteleigenen Sonnenterasse.



Nachhaltiger Genuss im CECI Restaurant

Ebenso wie im umbrischen Schwesterhotel Aethos Saragano setzt Aethos auch auf Korsika im intimen CECI-Restaurant auf die mediterrane Küche. Klassische italienische Rezepte tragen die moderne Handschrift des Chefkochs Manuel André Fernandes und integrieren dennoch die Traditionen der korsischen Küche. Regionalität der lokal bezogenen Produkte sowie gesunde und vegane Optionen spielt in der Küche eine große Rolle. Das Hotel bietet auch spezielle Detox Programme an.



Korsika – Geheimtipp im Mittelmeer

Korsika gehört zweifellos auf die Liste der Geheimtipps. Aethos Corsica steht für exklusive Privatsphäre und unaufdringlichen Lifestyle. Es ist selbst ein idyllischer Zufluchtsort für seine Gäste umgeben von eindrucksvoller Natur - entkoppelt vom Trubel des Massentourismus. Die private Atmosphäre des Boutique Hotels eignet sich hervorragend für kleine Gruppen, ob zum Teambuilding Workshop nach einer langen Zeit der virtuellen Meetings oder für Familie und Freunde.





(lifePR) (