Wissens-Webinar-Reihe zum Thema "Ausstieg aus dem Tierversuch"

Start am Internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche

Kooperationspartner der Kampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch“ vermitteln in Online-Vorträgen leicht verständliche, wissenschaftliche Fakten rund um das Thema Tierversuche. Start der kostenfreien Reihe ist der 24. April, der Internationale Tag zur Abschaffung der Tierversuche.



Die Corona-Krise hat in der letzten Zeit vieles auf den Kopf gestellt – unter anderem musste der für den 24. April geplante Vortragsabend in Hannover u.a. mit dem Initiator des niederländischen Ausstiegs-Plans auf den Herbst verschoben werden. Stattdessen bietet das Bündnis „Ausstieg aus dem Tierversuch“, bestehend aus Ärzte gegen Tierversuche und Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner, sowie 13 weiteren Unterstützer-Vereinen eine Webinar-Reihe an. Ziel ist es, sachlich und fundiert die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass ein Ausstieg aus dem Tierversuch nötig und möglich ist.



Die Vorträge, welche live zu einem bestimmten Zeitpunkt auf YouTube zu sehen sind, richten sich an die interessierte Öffentlichkeit, aber auch an Wissenschaftler und Mediziner.



Bequem von Zuhause aus kann der Vortrag nicht nur verfolgt, sondern es können über die Kommentarfunktion Fragen gestellt werden, welche von dem jeweiligen Referenten beantwortet werden. Die einstündigen Webinare können von überall aus verfolgt werden, wo mobile Daten verfügbar sind.



Folgende Termine und Themen sind geplant; Uhrzeit jeweils 18-19 Uhr:



24. April 2020

„Corona zeigt, warum wir tierversuchsfreie Forschung brauchen“

Dr. Tamara Zietek, Ärzte gegen Tierversuche e.V.



07. Mai 2020

„Tierversuche und das Recht“

Dr. Barbara Felde, Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht e.V.



14. Mai 2020

„Mängel bei wissenschaftlichen Publikationen und ihre Folgen - ein Überblick“

Dr. Stephanie Schindler, Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.



19. Mai 2020

Titel wird noch bekannt gegeben

Dr. Christopher Faßbender, PETA Deutschland e.V.



28. Mai 2020

„Neue tierleidfreie Verfahren für Tests auf Herzgiftigkeit bei der Arzneimittelentwicklung“

Dr. Christiane Hohensee, Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.



04. Juni 2020

„Haltungsvorschriften im Tierversuchsbereich – wo bleibt der Tierschutz?“

Dipl. Biol. Torsten Schmidt, Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.



Weitere Webinare sind in Planung.



Die Webinare werden live auf dem YouTube-Kanal https://www.youtube.com/channel/UC5eA4xMnVtnsxksuZP9c1Dw gestreamt.



Das Bündnis aus insgesamt 15 Tierschutz- und Tierrechtsvereinen hatte im Januar die gemeinsame Kampagne „Ausstieg aus dem Tierversuch. JETZT!“ gestartet. Nachdem die Niederlande bereits 2016 einen umfassenden Ausstiegsplan mit konkreten Meilensteinen vorgelegt haben, ist die Zeit überfällig, dass Deutschland endlich nachlegt. Die Verbände fordern von der Bundesregierung eine Gesamtstrategie für einen Systemwechsel vom grausamen, überholten Tierversuch zu einer Wissenschaft des 21. Jahrhunderts. Unter www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de kann die Forderung online unterschrieben werden.



Weitere Informationen



https://www.ausstieg-aus-dem-tierversuch.de/



https://www.youtube.com/channel/UC5eA4xMnVtnsxksuZP9c1Dw



Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V.

Mühlenstr. 7a, 40699 Erkrath, Tel. 0211-22085648, Fax. 02252-8301211, info@tierrechte.de, www.tierrechte.de



Die Vereinigung Menschen für Tierrechte – Bundesverband der Tierversuchsgegner e.V. ist seit seiner Gründung 1982 ein wichtiger Teil der Tierrechtsbewegung in Deutschland.

Etwa 60 Vereine sowie natürliche Personen sind als Fördermitglieder angeschlossen. Der Verein setzt sich für die Anerkennung und Umsetzung von Tierrechten ein; zu den Schwerpunkten zählen die Bereiche Tierversuche und Nutztierhaltung.

