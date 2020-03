Pressemitteilung BoxID: 791116 (AEGEAN AIRLINES S.A)

Geschäftsergebnisse 2019

Anstieg der konsolidierten Einnahmen um zehn Prozent auf 1,3 Milliarden Euro mit 15 Millionen Passagieren und Nettoeinnahmen von 78,5 Millionen Euro

AEGEAN gibt das finanzielle Ergebnis für das Fiskaljahr 2019 bekannt: Die konsolidierten Einnahmen stiegen um zehn Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Die Nettoeinnahmen nach Steuern liegen bei 78,5 Millionen Euro, was einen Anstieg von 15 Prozent darstellt.



Das Passagieraufkommen stieg um sieben Prozent. AEGEAN und Olympic Air beförderten 2019 insgesamt 15 Millionen Passagiere. Das EBITDA erreichte 269,4 Millionen Euro während die liquiden Mittel bei 516,9 Millionen Euro liegen.



Dimitris Gerogiannis, CEO von AEGEAN, kommentiert:

“2019 hat uns gezeigt, dass unser Flugbetrieb stetig besser wird und unsere Bemühungen um eine Verlängerung der Reisesaison langsam erfolgreich sind. Zum ersten Mal ist es uns gelungen, auch im traditionell schwächeren letzten Quartal des Jahres ein profitables Ergebnis zu erzielen. Der Erfolg von 2019 bildet eine stärkere Basis in Form von Reserven für die Organisation für das aktuelle Jahr. Die gesamte Branche wird durch die unvorhersehbaren Auswirkungen von COVID-19 für die internationale Luft- und Raumfahrt herausgefordert. Wir haben aber vollstes Vertrauen in die Stärke unserer Organisation, unserer ausgezeichneten Mitarbeiter und unserer Widerstandsfähigkeit sowie Anpassungsfähigkeit in der Krise. In dieser besonderen Situation sind zudem die Maßnahmen und Strategien der politischen Entscheidungsträger zur Milderung der Auswirkungen des Virus von entscheidender Bedeutung.”



Konsolidierte Ergebnisse

€ in Millionen / 2018 / 2019 / Änderung in Prozent

Umsatzerlöse / 1.185,2 / 1.308,8 / 10,4%

EBITDAR / 244,9 / 271,9 / 11,0%

EBITDA / 111,4 / 269,4 / n.m.

Ergebnis vor Steuern / 98,6 / 106,7 / 8,2%

Nettogewinn / 67,9 / 78,5 / 15,6%



Personenverkehr

(in Tsd.) / 2018 / 2019 / Änderung in Prozent

National / 6.122 / 6.297 / 2,9%

International / 7.849 / 8.695 / 10,8%

Total / 13.971 / 14.992 / 7,3%

Ladefaktor / 83,9% / 84,8% / 0,9pp

Durchschnittliche Anzahl Passagiere pro Flug / 127 / 130 / 1,8%

