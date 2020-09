adidas, die weltweite Fußballmarke Nummer eins, meldet einen spektakulären Neuzugang in seinen Reihen: Jürgen Klopp verstärkt ab sofort das herausragende adidas Portfolio an Fußballpersönlichkeiten, zu denen unter anderem auch Spieler wie Lionel Messi oder Serge Gnabry gehören. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird der Trainer des amtierenden englischen Fußballmeisters zukünftig in den globalen Werbekampagnen der Marke zu sehen sein.



„Jürgen Klopp und die Marke adidas verbindet eine bedingungslose Leidenschaft für den Fußball und das Streben nach Höchstleistung. Dennoch ist er trotz seiner Erfolge stets bodenständig und verliert nie den Blick für das Wichtige im Leben. Er ist viel mehr als ‚The Normal One‘, er ist ‚The Original One‘. Wir sind sehr stolz auf diese Partnerschaft“, sagte Kasper Rorsted, Vorstandsvorsitzender von adidas.



„Ich war schon immer ein großer Fan der ‚drei Streifen‘“, sagte Jürgen Klopp. „Die Marke adidas verkörpert für mich lange Tradition und eine tiefe Verwurzelung im Sport. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit.“



Als neues Mitglied der adidas-Familie trifft Jürgen Klopp auf bekannte Gesichter aus seiner Trainerkarriere. Einige seiner ehemaligen Spieler wie Ilkay Gündogan oder Mats Hummels tragen heute ebenfalls adidas Produkte. Mit seinem aktuellen Top-Stürmer und adidas-Spieler Mo Salah gewann er 2019 die Champions League und in diesem Jahr den ersten nationalen Meistertitel seiner Mannschaft nach 30 Jahren.



Weitere Informationen und Neuigkeiten zur Partnerschaft finden Sie auf Instagram unter @adidas_de.

