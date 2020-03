Pressemitteilung BoxID: 791330 (ADAC TruckService GmbH & Co. KG)

Coronavirus: Verhaltensempfehlungen für Pannenhelfer und Lkw-Fahrer

Die Helfer des ADAC Truckservice fahren täglich zahlreiche Einsätze. Entsprechend hoch ist die Anzahl der Kontakte zu anderen Menschen. Um sich selbst, aber auch die Lkw-Fahrer keiner unnötigen Ansteckungsgefahr mit Covid-19 auszusetzen, haben wir die wichtigsten Verhaltensregeln auf einen Blick zusammengestellt.



Es gilt die Grundregel, körperliche Berührungen unbedingt zu vermeiden und zu Personen einen Mindestabstand von einem bis zwei Metern einzuhalten.



Freundlichkeit gehört in der Pannenhilfe dazu, Händeschütteln nicht mehr. Dies gilt vor allem auch für den sogenannten Ellbogengruß.



Halten Sie die so genannte Hustenetikette ein und nießen oder husten Sie in die Ellenbeuge.



Besondere Aufmerksamkeit gilt einer gründlichen Handhygiene: Hände so oft wie möglich für mindestens 30 Sekunden mit Wasser und Seife gründlich waschen und – falls vorhanden – auch unterwegs ein Desinfektionsmittel nutzen.



Halten Sie Pannenhelfer mit grippeähnlichen Symptomen wie Husten oder Fieber an, sich sofort bei den entsprechenden Stellen wie den Gesundheitsämtern zu melden.



Die Kontaktdaten der zuständigen Gesundheitsämter finden Sie auf den Seiten des Robert Koch-Instituts: https://tools.rki.de/PLZTool/



Informationen rund um das Coronavirus finden Sie beim Robert Koch-Institut: https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html



Ihre Nummer für alle Pannen: 0 800 5 24 80 00 (kostenfrei)

