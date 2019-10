Pressemitteilung BoxID: 773292 (ADAC Mittelrhein e.V.)

Kartenvorverkauf für den 35. Int. ADAC Truck-Grand-Prix hat begonnen - Wer in einem Racetruck mitfahren will, muss schnell sein

Am 25. Oktober startete der Kartenvorverkauf zum 35. Int. ADAC Truck-Grand-Prix, der vom 17. bis 19. Juli 2020 am Nürburgring stattfindet. Interessenten können wieder zwischen verschiedenen Ticket-Kategorien wählen. Die Hauptkategorien sind „Classic“ und „Premium“.



Den Verantwortlichen vom ADAC Mittelrhein e.V. ist es auch in diesem Jahr besonders wichtig, dass die Fans möglichst wenig Einschränkungen beim Besuch der Veranstaltung erfahren und so ist bei allen Tickets der Eintritt ins Fahrerlager, die Teilnahme am Grid Walk, der Besuch des Messeparks, der Zutritt zu den Trucker Camps und der Eintritt zum großen Truck-Rock-Open-Air-Festival eingeschlossen.



Inhaber der Classic-Tickets können das Renngeschehen auf der Strecke von den Tribünen 11, 12 oder 12a verfolgen. Inhaber der Premium-Tickets haben die freie Tribünenauswahl, mit Ausnahme der T4a (Mercedes-Tribüne) und erhalten kostenlos ein Programmheft. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Besonders familienfreundlich gestaltet sich das Familienticket, mit diesem können bis zu 70 Euro gegenüber dem Einzelpreis gespart werden.



Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter für Adrenalin-Junkies ein besonderes Schmankerl parat. Wer einmal als Beifahrer schnelle Runden in einem der bis zu 1250-PS-starken Racetrucks miterleben möchte, kann sich eins der auf 80 Stück limitierten Erlebnistickets sichern. Diese Tickets beinhalten auch den Zugang zur Mercedes-Tribüne am gesamten Wochenende.



Ein besonderes Highlight des Wochenendes steht bereits jetzt fest: Die IDM Superbike 1000, Deutschlands höchste Klasse im Motorradrennsport, bereichert auch 2020 das Spektakel rund um die tonnenschweren Racetrucks. Noch arbeiten die Veranstalter an den Programm-Details, doch bereits jetzt steht fest, dass auch 2020 am Nürburgring eine Mega-Party steigen wird. Denn beim größten Familienfest in der Eifel, das wissen die Fans allzu genau, schlägt ihre große Stunde. Motorsport und Show zum Anfassen - nirgendwo gibt es das so hautnah und ungeschminkt wie beim Internationalen ADAC Truck-Grand-Prix.



Sparfüchse buchen außerdem ihr Premium-Wochenendticket bis zum 31.12.2019 mit 10 € Rabatt. Mehr Infos, auch zu weiteren Ticket-Kategorien und Tickets unter truck-grand-prix.de, via Facebook unter facebook.com/truckgrandprix oder unter 0261 1303 300.

