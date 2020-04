Pressemitteilung BoxID: 794640 (ACE Auto Club Europa e.V.)

Wenig Straßenverkehr auch nach Ostern

ACE-Verkehrslagebericht zur aktuellen Lage

Corona macht das Reisen europaweit nahezu unmöglich. Dadurch sind auch verkehrsbedingte Staus im Moment kein Thema. Entgegen den vergangenen Jahren spielt auch das Ende der Osterferien diesmal keinerlei Rolle, da ohnehin noch nicht feststeht, ob Schulen ab dem 20.4. wieder öffnen werden. Rückreiseverkehr gibt es nicht, da niemand, zumindest aus touristischen Gründen, verreisen konnte. Einzig Berufspendler werden unterwegs sein, auf die Verkehrsdichte hat dies jedoch kaum Auswirkungen. Die sonst üblichen LKW-Fahrverbote sind ausgesetzt, um die Versorgung zu gewährleisten.



Der ACE, Deutschlands zweitgrößter Autoclub, rät dringend dazu, sich an die vorgegebenen Kontaktbeschränkungen zu halten und auf Reisen zu verzichten.

Vor einem zwingend notwendigen Fahrtantritt lohnt es unbedingt, sich über aktuelle Reiseinformationen und -beschränkungen zu informieren. Die Lage kann sich jederzeit und unvorhergesehen ändern.



Im Zuge dieser Entwicklungen und der stark eingeschränkten Bewegungsfreiheit innerhalb Deutschlands und Europas bietet der ACE seinen Mitgliedern bei Pannen oder Unfällen natürlich trotzdem und rund um die Uhr Hilfestellung. Entsprechende Notfallpläne und Abstimmungen mit den Partnern gewährleisten die Hilfe weiterhin.



Die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Corona-Krise hat der ACE auf seiner Homepage zusammengefasst. Dort finden sich zudem auch Verlinkungen zur weiteren Informationsseiten.



Der ACE gibt einen Überblick über die derzeitigen Einschränkungen:



Deutschland: In Deutschland sind Reisen in vielen Bundesländern ohne triftigen Grund bis mindestens 19.4. nicht möglich. Dort, wo Regelungen weniger streng festgelegt wurden, bleibt der eindringliche Appell, zuhause zu bleiben. Hotelübernachtungen sind deutschlandweit zu touristischen Zwecken untersagt. Auch Reisen mit dem Wohnmobil oder Caravan sind innerhalb Deutschlands nicht möglich. Die meisten Campingplätze sind geschlossen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben touristische Einreisen untersagt. Eine Durchreise durch Deutschland für EU-Bürger ist gestattet. Grenzkontrollen finden an den Grenzen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz statt. Ohne triftigen Grund kann derzeit nicht nach Deutschland eingereist werden, Ausnahmen gelten z.B. für Berufspendler und auch nur an bestimmten Grenzübergängen. Rückkehrer, welche sich mehrere Tage im Ausland aufgehalten haben, müssen sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben. Auch hier gibt es Ausnahmen, für z.B. Pendler, Service- oder medizinisches Fachpersonal. Ausführliche Informationen sind aktuell auf der Seite des Bundesinnenministeriums zu finden.



Polen und Tschechien: Polen und Tschechien verweigern die Einreise gänzlich, soweit man nicht unter eng begrenzte Ausnahmeregelungen fällt.



Belgien: Auch Belgien hat Grenzkontrollen eingeführt. Touristische Einreisen sind hier ebenfalls nicht möglich, Durchreisen zum Zwecke der Heimreise jedoch schon.



Niederlande: Die Grenzen zu den Niederlanden sind hingegen offen und meist ungehindert passierbar. Es wird aber auch hier eindringlich von Reisen zu touristischen Zwecken abgeraten.



Italien: Nach Italien ist die Einreise nicht möglich, außer ein nachweisbarer beruflicher oder gesundheitlicher oder sonstiger absolut unabdingbarer Grund macht die Ein- oder Ausreise notwendig. Die Rückkehr an den Wohnort oder Rückreise nach Deutschland bleibt ebenfalls erlaubt. Viele Autobahntankstellen bleiben zudem geschlossen.



Österreich: In Österreich wurde die Ausgangsbeschränkung bis Ende April verlängert. Hotels und Gastronomie bleiben voraussichtlich bis mindestens Mitte Mai geschlossen. Eine Durchreise ist möglich, sofern kein Zwischenstopp eingelegt wird.



Frankreich: In Frankreich gilt bis auf Weiteres eine weitreichende Ausgangssperre, die auch für dort lebende Ausländer gilt. Eine Durchreise durch Frankreich nach Deutschland ist derzeit möglich.



Spanien: Spanien hat den mit weitreichenden Einschränkungen und Ausgangsbeschränkungen verbundenen Alarmzustand bis zum 26. April verlängert. Eine Ausreise Richtung Deutschland ist möglich, sämtliche Hotels und Campingplätze wurden geschlossen. Eine Rückreise aus Marokko ist im Moment nicht möglich, die Grenzübergänge Ceuta und Melilla sind bis mindestens 23. April geschlossen.



Das durch die Europäische Union erlassene generelle Einreiseverbot gilt noch bis mindestens 19. April. Alle Grenzen der EU bleiben bis dahin für Nicht-EU-Bürger geschlossen, Ausnahmen gelten für Großbritannien, Norwegen und die Schweiz und für medizinisches Personal.



Hinweise und weitere Informationen zur aktuellen Lage und zum richtigen Verhalten während der Corona-Krise finden sich hier:

Das Auswärtige Amt hat seine weltweite Reisewarnung zunächst bis Ende April verlängert und warnt ausdrücklich vor jeglichen weltweiten touristischen Reisen. Ausführliche Informationen hierzu und zu den einzelnen Ländern findet man aktuell auf den Seiten des Auswärtigen Amtes.



Einen Überblick über alle derzeitigen Risikogebiete, den aktuellen Kenntnisstand über das Virus und Verhaltensempfehlungen stellt das Robert-Koch-Institut bereit.



Bitte verzichten Sie derzeit auf alle nicht unbedingt notwendigen längeren Fahrten und bleiben Sie zu Hause!

