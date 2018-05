Der Stansted Express Guide zu den besten Plätzen, um die Sonne zu genießen

Sommertage in London sind dafür da, um gefeiert zu werden. Von Drinks in einer Rooftop Bar bis hin zu einem Film in einem Open Air Kino - eine andere Seite von London wartet darauf entdeckt zu werden, wenn die Sonne scheint und die Temperaturen steigen.



Die britische Hauptstadt wartet diesen Sommer mit einer Reihe von saisonalen Events, Pop-up Locations und Aktivitäten auf, die sich bestens eignen, das laue Sommerwetter zu genießen und die Stadt aus dem Blick eines Einheimischen zu erleben. Start ist bereits diesen Monat mit einer Laufzeit bis Mitte September.



Rund 40 Flüge landen täglich aus Deutschland am Flughafen Stansted Airport. Mit dem Stansted Express gelangen Touristen in 47 Minuten* vom Flughafen zur Londoner Liverpool Street.



Das Gruppenticket von Stansted Express ermöglicht Ersparnisse von bis zu 50 Prozent auf den Stansted-Ticketpreis für Erwachsene. Perfekt für Gruppen, die zusammenfahren und somit nur 54 Pfund (ca. 61,50 Euro) für drei Erwachsene, oder 56 Pfund (ca. 64 Euro) für vier Erwachsene zahlen. https://www.stanstedexpress.com/de/



Für diejenigen, die in den Sommermonaten nach London reisen, hat Stansted Express eine Liste der Top-Events zusammengestellt.



GIN FESTIVAL



Mit einer Kombination aus köstlichem Streetfood und Live-Unterhaltung ist das Gin Festival nicht nur für Kenner ein großartiges Ausflugsziel. Vom 23. bis 26. August 2018 versammeln sich die besten lokalen Craft Gin- und internationalen Gin-Hersteller an den Tobacco Docks zur größten britischen Feier des beliebten Drinks. Destillateure und exklusive Meisterkurse helfen bei der Auswahl aus den hunderten verfügbaren Gin Sorten.



DANCING ON THE CEILING



Dalston Roof Park ist einer der beliebtesten Sommerorte in East London und ein Synonym für randvolle Veranstaltungslisten inklusive namhafter Bands, DJs und unterhaltsamer Clubnächte. Liegestühle, ein Kunstrasen Platz sowie Pop-up-Imbissbuden im Dachpark laden tagsüber zum gemütlichen Verweilen ein.



SEHEN SIE SICH NOCH EINMAL IHRE LIEBLINGSSZENEN AN



Von Klassikern wie Casablanca und Thelma und Louise bis hin zu Blockbustern aus dem Jahr 2018 wie Ready Player One – im Rooftop Cinema Club im Bussey Building in Peckham gibt es eine Fülle von Filmen. Der Panoramablick auf Stadt und Fluss ist ebenfalls ganz großes Kino.



KUNSTGESCHICHTE SIGHTSEEING



Die lebendige Graffiti-Kunst von East London erlebt man auf einem Spaziergang nach Whitechapel, zur Liverpool Street, zum Old Jewish Quarter, nach Shoreditch und zur Brick Lane. Hier sind einige der erstaunlichsten Street Art-Werke zu finden, versteckt in kleinen Gassen und auf Schaufensterläden. Von eklektisch bis zu kontrovers und einfach schön, hat jedes Kunstwerk seine ganz eigene Story zu erzählen. Eine geführte Tour mit Guide behandelt die Geschichte der Einwanderer, die das East End zu ihrem Zuhause gemacht haben und erklärt, wie sich die Gemeinde von viktorianischen Slums zu Londons Trendsetter-Zentrum entwickelte.



Über Stansted Express



Stansted Express ist Teil des Greater Anglia Franchise-Unternehmens, welches seit Februar 2012 agiert. Greater Anglia bietet Intercity-, Nahverkehr- und ländlichen Eisenbahnverkehrsservice durch die East Anglia Region, einschließlich dem Stansted Express Service.



Der Stansted Express von London Liverpool Street und Tottenham Hale fährt alle 15 Minuten mit einer durchschnittlichen Fahrtzeit von 47 Minuten bzw. 36 Minuten. Der Bahnhof befindet sich direkt unter dem Flughafen Terminal, nur einen zweiminütigen Fußweg vom Check-in entfernt.



Mit dem Stansted Express können sie während der Fahrt in einigen der neuesten Züge Großbritanniens entspannen, mit kostenlosem WLAN**, kostenlosen Ladestationen und reichlich Platz für Gepäck. Besuchen Sie stanstedexpress.com für Buchungen und die aktuellsten Angebote.



Die Preise der Online-Angebote sind vorbehaltlich der Verfügbarkeit und die Geschäftsbedingungen gelten: www.stanstedexpress.com/offers/lowest-fares.



**WLAN ist nicht auf allen Fahrten des Stansted Express verfügbar.

Abellio GmbH

Abellio UK ist ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen mit Büros in London und Glasgow. In Großbritannien führen wir ScotRail Franchise und die Merseyrail Eisenbahnkonzession in einem Joint-Venture mit Serco sowie das Greater Anglia Franchise. Wir betreiben außerdem mehrere Buslinien in Greater London und Surrey. Unsere Rolle im Transportwesen erstreckt sich über die reine Reise von A nach B hinaus. Unser Ansatz, bewährtes Verfahren nicht nur unter uns, sondern auch in der breiten Transportbranche zu teilen, ermöglicht uns eine Vordenkerposition und Innovationen, was einen positiven Beitrag für alle Gemeinden bedeutet, die wir bedienen. Abellio ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Dutch Railways (NS - Nederlandse Spoorwegen).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren