Stiftung Warentest Qualitätsurteil GUT (2,4) für Salsa 4

Der vielseitige Kombikinderwagen Salsa 4 aus dem Hause ABC Design überzeugt die Tester im aktuellen Kinderwagen-Test der Stiftung Warentest (test 8/2019) und geht als Zweitplatzierter hervor. Ebenfalls getestet wurde der Zwillings- und Geschwisterwagen Zoom, der als Testsieger (Kategorie Geschwisterwagen) abschnitt. Kriterien waren u.a. eine kindgerechte Gestaltung, Handhabung, Haltbarkeit, Sicherheit und Schadstoffe.



Dass sowohl Salsa 4 wie auch Zoom mit ihren hervorragenden Ergebnissen beindrucken, ist für ABC Design eine Bestätigung der erfolgreichen letzten Jahre – zeitlich einhergehend mit dem 30-jährigen Jubiläum des Unternehmens.



Der ABC Design Salsa 4 ist ein wahrer Allrounder unter den Kombikinderwagen – er ist dynamisch, wendig und leicht. Mit seiner modernen Optik steht er für trendbewusstes und funktionales Design. Neugeborene finden in der Tragewanne, ausgestattet mit einer atmungsaktiven und kuscheligen Memory Foam Matratze, Geborgenheit. Er überrascht mit einem sehr kompakten Faltmaß und einem großzügigen Maximalgewicht von 22 kg (Sitz). Das Kugellager und die integrierte Federung sorgen auch bei den größten Abenteuern für eine laufruhige, sanfte Fahrt. Zusammen mit einem Gruppe 0+ Autositz lässt sich der Kinderwagen problemlos in ein Travelsystem umbauen. Der Salsa 4 wurde im Test mit Regenverdeck Artikel-Nr. 12000361002 geprüft.



Der ABC Design Zoom überzeugte als Testsieger in der Unterkategorie „Geschwisterwagen“. Der bereits mehrfach international prämierte Zoom belegt mit dem Qualitätsurteil 2,7 den ersten Platz (geprüft mit Regenverdeck sowie in der Kombination mit Sitzeinheit und zusätzlicher Liegewanne). Ausschlaggebend für das Ergebnis waren unter anderem die guten Resultate in den Kategorien Haltbarkeit und Schadstoffe.



Der Zoom ist ein Meister der Flexibilität: je nach Alter lassen sich Sitz, Wanne und Autositz nahezu beliebig kombinieren. Schwenkräder machen den Zoom wendig, sein kompaktes Design überzeugt selbst auf engstem Raum und er wird in wenigen Handgriffen zum Travelsystem oder auf Minimalmaß gefaltet.



Er bietet zudem die Möglichkeit, dass sich beide Kinder während der Fahrt ansehen und miteinander agieren können.

