Pressemitteilung BoxID: 809471 (1. FC Union Berlin e.V.)

Verstärkung aus Freiburg: Union leiht Nico Schlotterbeck​

Der 1. FC Union Berlin verstärkt seine Defensive für die neue Spielzeit und leiht Nico Schlotterbeck vom Ligakonkurrenten SC Freiburg aus.



Der U21-Nationspieler und Innenverteidiger begann seine Fußballkarriere bei der SG Weinstadt und wechselte von dort als Achtjähriger zu den Stuttgarter Kickers. Bis zur U17 schnürte der gebürtige Schwabe seine Fußballschuhe für die Kickers und wechselte über den VfR Aalen zum Karlsruher SC. Sowohl in der U17 als auch in der U19 etablierte sich der 1,91-Meter große Abwehrspieler als Stammspieler und bewies in der U19-Bundesliga Süd/Südwest mit sieben Treffern, dass er auch Torgefahr ausstrahlt. 2018 wechselte der Linksfuß zum SC Freiburg und feierte in der vergangenen Saison sein Bundesligadebüt. In seiner ersten Bundesligasaison kam Nico in 13 Spielen zum Einsatz. Ein Jahr nach dem erfolgreichen Leihgeschäft des Bruders Keven wagt nun auch Nico Schlotterbeck den Schritt in die Hauptstadt.



„Berlin ist eine aufregende Stadt mit einem besonderen Verein. Mein Bruder hat mir einiges über Union berichtet und nach seinen Erzählungen bin ich auf den Verein und seine Fans sehr gespannt. Ich freue mich auf die Saison bei Union und hoffe, dort auch bald vor Publikum spielen zu können“, so Nico Schlotterbeck über seine neue Herausforderung beim 1. FC Union Berlin.



Auch Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, freut sich über den Leihvertrag: „Mit Nico Schlotterbeck kommt ein junger, hoch talentierter Verteidiger zu uns, der sein großes Potenzial in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt hat. Mit seiner Art Fußball zu spielen soll er unser Spiel variabler gestalten und persönlich den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nehmen.”



Der Leihvertrag zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem SC Freiburg ist bis zum 30.06.2021 gültig.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (