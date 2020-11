Das traditionelle Weihnachtssingen der Unioner hätte in diesem Jahr zum 18. Mal stattgefunden, doch statt Lichterglanz und Gesang bleibt das Stadion An der Alten Försterei am 23. Dezember 2020 still und dunkel.



Der Corona-Pandemie fällt auch dieser besinnliche und beliebte Termin eines jeden Union-Jahres zum Opfer, da die Eindämmungsmaßnahmen große Menschenmengen nicht zulassen, um die weitere Ausbreitung des Virus möglichst wirksam zu unterbinden.



Als kleine Unterstützung für das Weihnachtsfest in den heimischen vier Wänden gibt es ab Mitte Dezember in den Union-Zeughäusern das Weihnachtssingen-Paket für zuhause. Es enthält das Liederheft, eine Kerze mit Tropfschutz, ein Feuerzeug, eine Weihnachtsmütze und einen Schal.



Für alle Unioner, die pünktlich um 19:00 Uhr wenn schon nicht gemeinsam, dann wenigsten zeitgleich singen möchten, zeigt AFTV am 23.12.2020 frei empfangbar noch einmal das Weihnachtssingen des Jahres 2019.



Ab 20:15 Uhr sendet das rbb-Fernsehen am Tag vor Heiligabend „Die schönsten Weihnachtslieder mit dem 1. FC Union Berlin". In 90 Minuten führen Jessy Wellmer und Andreas Ullrich durch die schönsten Weihnachtssingen-Momente der letzten Jahre.



Der 1. FC Union Berlin bedankt sich bei den offiziellen Partnern DKB und M1 Med Beauty Berlin für ihr Engagement beim Weihnachtssingen 2020.

