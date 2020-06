Pressemitteilung BoxID: 801241 (1. FC Union Berlin e.V.)

Option gezogen: Union bindet Marius Bülter

Außenstürmer Marius Bülter wird auch in der kommenden Saison das Trikot des 1. FC Union Berlin tragen. Die Köpenicker zogen die im Leihvertrag zwischen Union und dem 1. FC Magdeburg vereinbarte Option und verpflichten den 27-Jährigen damit fest.



In seiner ersten Bundesligasaison wusste Marius Bülter schnell zu überzeugen und machte spätestens am dritten Spieltag mit seinem Doppelpack gegen Borussia Dortmund auf sich aufmerksam. In 28 Bundesligaspielen gelangen dem gebürtigen Ibbenbürer sieben Treffer, womit er aktuell der zweitbeste Torschütze der Eisernen ist.



„Der Schritt zu Union im letzten Sommer war genau der richtige. Ich wurde super von der Mannschaft aufgenommen und habe mich bei diesem besonderen Verein sofort wohlgefühlt. Für mich persönlich ist es ein unglaubliches erstes Bundesligajahr, in dem ich viele neue Erfahrungen sammeln und meinen Teil zum bisher guten Abschneiden in dieser Saison beitragen konnte. In den nächsten Wochen werde ich alles dafür geben, zusammen mit meinen Teamkollegen die Klasse zu halten, um auch in der neuen Saison wieder in der Bundesliga zu spielen“, so Marius Bülter.



„Marius hat in dieser Saison überzeugt und die Erwartungen, die wir bei seiner Verpflichtung hatten, übertroffen. Er ist ein physisch starker Spieler, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt, aber auch immer wieder seine individuelle Klasse beweist. Ich bin mir sicher, dass Marius auch in Zukunft eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, so Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball des 1. FC Union Berlin, nach der Unterschrift.



Marius Bülter erhält beim 1. FC Union Berlin einen Vertrag für die Bundesliga sowie die 2. Bundesliga.

