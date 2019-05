Pressemitteilung BoxID: 754272 (1. FC Union Berlin e.V.)

Neuzugang aus Österreich: Florian Flecker verstärkt Union

Während die aktuelle Saison noch im vollen Gange ist, laufen im Hintergrund bereits die Planungen für die nächste Spielzeit. Der 1. FC Union Berlin verstärkt sich ab Juli 2019 mit Florian Flecker, der 23-jährige Österreicher wechselt vom Österreicher Bundesligisten TSV Hartberg nach Berlin-Köpenick



Geborene wurde Florian Flecker in Voitsberg (Steiermark), mit dem Fußballspielen begann der heute 23-Jährige im Jahr 2002 bei seinem Heimatverein SVU Murau. Acht Jahre später schloss er sich der Teamsportakademie Kampfenberg an, in der Flecker zwei Jahre verbachte. Über die Stationen ASC Rapid Kampfenberg und Kampfenberg II gelang dem 173 cm großen Österreicher 2015 der Sprung in die zweite Liga Österreichs, wo er für die erste Mannschaft des SV Kampfenberg in zwei Spielzeiten 72 Partien (24 Scorerpunkte) absolvierte. Im Sommer 2017 unterschrieb Florian Flecker einen Lizenzspielervertrag beim Bundesligisten Wolfsberger AC, nach einer Saison mit 34 Spielen schloss sich der Außenbahnspieler dem Ligakonkurrenten TSV Hartberg an, wo er einen Jahresvertrag unterzeichnete. In der laufenden Spielzeit stand Flecker in 30 Pflichtspielen für seinen Verein auf dem Rasen, dabei gelangen ihm sowohl sechs Treffer, als auch sechs Vorlagen.



„Ich bin glücklich, dass ich ab der kommenden Saison beim 1. FC Union Berlin spielen kann. Nach meinen ersten Profierfahrungen wollte ich unbedingt den Schritt ins Ausland wagen und habe dafür mit Union den perfekten Verein gefunden. Ich freue mich auf die Stadt und den Verein und möchte so schnell wie möglich Fuß fassen“, so Florian Flecker nach seiner Unterschrift.



„Wir haben Florian Flecker schon seit geraumer Zeit beobachtet und freuen uns, dass der Transfer nun geklappt hat. Florian ist ein junger, offensive variabler, Spieler, der seine Qualitäten bereits in Österreich unter Beweis gestellt hat. Jetzt geht es für ihn darum in Deutschland den nächsten Schritt zu machen, sich weiterhin stetig zu entwickeln und sich im Team zu etablieren“, kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, den Transfer.



Florian Flecker erhält beim 1. FC Union Berlin einen Vertrag bis zum 30.06.2021, gültig für die 2. Bundesliga und die Bundesliga.

