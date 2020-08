Pressemitteilung BoxID: 811115 (1. FC Union Berlin e.V.)

Letzter Test vor dem Trainingslager: Union gegen Dresden live im rbb

Der 1. FC Union Berlin bestreitet vor dem für nächste Woche angesetzten Trainingslager in Bad Wörishofen ein weiteres Testspiel. Am Sonnabend, dem 15.08.2020, messen sich die Eisernen mit dem Drittligisten Dynamo Dresden im heimischen Stadion An der Alten Försterei. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 14:30 Uhr.



Bereits in der vergangenen Saison trafen beide Mannschaften in einem Testspiel aufeinander. Im Oktober 2019 trennten man sich im Stadion An der Alten Försterei torlos mit 0:0.



Die anstehende Begegnung ist auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Philipp Hosiner spielte von 2016 bis 2018 bei den Eisernen und traf in seiner ersten Saison gleich sechs Mal. Vor einigen Tagen wechselte auch Julius Kade von Union zu den Dresdnern.



„Dynamo Dresden ist immer ein anspruchsvoller und ehrgeiziger Gegner. Es wird für uns darum gehen, nach einer intensiven Trainingswoche noch einmal auf die Zähne zu beißen und Mentalität zu zeigen“, äußerte sich Union-Coach Fischer zum Test gegen die SGD



Die Partie wird live im rbb-Fernsehen sowie auf rbb24 gezeigt. Wie gewohnt informiert Union auch über den vereinseigenen Live-Ticker über das Spielgeschehen. In der Union-App ist der Live-Ticker am Spieltag ab 60 Minuten vor Anpfiff direkt auf der Startseite zu finden.

