Abschied zur Winterpause: Simon Hedlund wechselt zu Brøndby IF

11.01.19

Der 1. FC Union Berlin und Flügelstürmer Simon Hedlund gehen in Zukunft getrennte Wege. Der 25-jährige Schwede wird nicht mit dem Team ins Trainingslager nach Spanien reisen, sondern wird sich, vorbehaltlich des Medizinchecks, dem dänischen Erstligisten Brøndby IF anschließen.



Simon Hedlund wechselte im Sommer 2016 vom schwedischen Club Elfsborg IF nach Berlin-Köpenick und bestritt in den vergangenen Jahren insgesamt 75 Pflichtspiele für den 1. FC Union Berlin. Dabei gelangen ihm elf Treffer und fünf Vorlagen. In dieser Saison kam er in 13 Spielen zum Einsatz.



„Es war der ausdrückliche Wunsch von Simon Hedlund, sich im Winter sportlich zu verändern. Sportlich ist der Abgang schade, da Simon über viel Qualität verfügt. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, kommentierte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, den Wechsel.



Simon Hedlund wechselt mit sofortiger Wirkung zu Brøndby IF, über die Höhe der Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

