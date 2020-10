Am heutigen Donnerstag, 01.10.2020 hat Stürmer Anthony Roczen den laufenden Vertrag beim 1. FC Magdeburg in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Anthony Roczen verlässt den 1. FC Magdeburg und widmet sich einer neuen Aufgabe.



Der 1. FC Magdeburg bedauert diesen Schritt, möchte sich jedoch an dieser Stelle ausdrücklich für die Zusammenarbeit bedanken und wünscht Anthony Roczen alles erdenklich Gute sowie eine schnelle und vollumfängliche Genesung.



Anthony Roczen wechselte zum Saisonstart 2019/2020 zum 1. FC Magdeburg und sammelte insgesamt 476 Einsatzminuten in der 3. Liga. Einen wichtigen Punktspieltreffer schoss der Angreifer im Heimspiel gegen Viktoria Köln in der abgelaufenen Spielzeit im Rahmen des 2:0-Heimsieges. Im Testspiel gegen FC Erzgebirge Aue im Rahmen der Saisonvorbereitung verletzte sich Anthony Roczen am linken Knie und erlitt einen Innenbandriss, woraufhin er operiert werden musste und seither eine Reha absolviert.





