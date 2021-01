Am morgigen Samstag, 09.01.2021, trifft der 1. FC Magdeburg am 18. Spieltag der 3. Liga 2020/2021 auf den ersten Kontrahenten des neuen Jahres. Um 14:00 Uhr läuft der KFC Uerdingen 05 in der MDCC-Arena auf. Die Partie wird aufgrund der pandemischen Situation ohne Fans ausgetragen – es stehen keine Tickets im Verkauf zur Verfügung.



Sportliche Ausgangslage

Mit 22 Punkten steht der KFC Uerdingen auf dem 10. Tabellenplatz der aktuellen Drittliga-Tabelle. Vor der Weihnachtsunterbrechung verlor die Krämer-Elf mit 0:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern. In Magdeburg geht es deshalb im ersten Auswärtsspiel des Jahres um wichtige Zähler für die Krefelder, welche einen guten Start hinlegen möchten.



Beim 1. FC Magdeburg wurde coronabedingt vorzeitig die Weinachtsunterbrechung eingeläutet, seit 27.12. befindet sich die Mannschaft zurück im Training und bereitet das erste Heimspiel in 2021 vor. In der Folge stehen mehrere englische Wochen am Stück an. „Uerdingen hat sich in den letzten Spielen ordentlich aus der Affäre gezogen, auch wenn es drumherum unruhig wurde. Trotzdem haben sie eine gute Mentalität“, so Cheftrainer Thomas Hoßmang zum Heimspiel.



Spieltagpräsentator

Die Partie des 1. FC Magdeburg wird von MN Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH präsentiert. „Unter unserem Dach sind starke, familien- und mittelständig geprägte Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau vereint.“ Weitere Informationen: http://www.mnbvg.com.



Medienarbeit

Wie gewohnt bietet der 1. FC Magdeburg seinen Liveticker über die FCM-App sowie Homepage an und wird über die Präsenzen in den sozialen Medien mit Fotos und Videos berichten. Die offizielle App des 1. FC Magdeburg findet sich in allen iOS- und Android-Appstores. Weiterhin wird die Blindenreportage des 1. FC Magdeburg live im Netz gestreamt: https://1.fcmagdeburg. de/fans/blindenreportage.



Live im TV kann die morgige Partie bei Liga-Partner MagentaSport verfolgt werden.



Faktencheck präsentiert von sunmaker

Zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem KFC Uerdingen herrscht eine relativ ausgeglichene Bilanz. In der letzten Partie trennten sich beide Mannschaft mit 1:1-Unentschieden. Bei Trikotpartner sunmaker kann man seinen Tipp für die Partie platzieren: https://www.sunmaker.de/de/sports.

