Das Landesduell von Sachsen-Anhalt eröffnet für den 1. FC Magdeburg und den Halleschen FC den 1. Spieltag der 3. Liga 2020/2021. Die neue Spielzeit wird für Blau-Weiß vor heimischen Rängen eingeläutet, wenn die Partie in der MDCC-Arena am morgigen Sonntag um 14:00 Uhr ausgetragen wird. Für die Partie gibt es noch ausreichend Tickets für alle Fans des 1. FC Magdeburg, die über einen Konto im Online-Ticketshop unter www.1fcm.de/tickets verfügen.



Informationen zur MDCC-Arena

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie und der damit einhergehenden gültigen 8. Landesverordnung des Bundeslandes Sachsen-Anhalt ist der 1. FC Magdeburg verpflichtet, sich an die Vorgaben der Ministerien bzw. des zuständigen Gesundheitsamtes Magdeburg zu halten. Für die morgige Partie wird der 1. FC Magdeburg ein mit den Ministerien und Ämtern abgestimmtes Hygienekonzept in der MDCC-Arena anwenden und maximal 7.500 Fans für diese Partie im heimischen Stadion begrüßen dürfen. Der 1. FC Magdeburg bittet seine Fans um aktive Unterstützung im Rahmen der Umsetzung des Hygienekonzepts:



1. Die Öffnung der Sektoren West, Ost und Süd der MDCC-Arena ist vorgesehen, die Sektorentrennungen bleiben durchgängig geschlossen. Einlassbeginn ist um 13:00 Uhr.

2. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist für alle Stadionbesucher verpflichtend.

3. Kinder bis 6 Jahren müssen keine Maske tragen.

4. Beim Betreten der MDCC-Arena ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen und darf erst nach Einnehmen des Sitzplatzes abgenommen werden.

5. Fans, die laut ärztlichem Attest von der Maskenpflicht befreit sind, werden dennoch aufgefordert, in der MDCC-Arena einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Der Zugang zum Stadion ohne Mund-Nase-Schutz ist ausgeschlossen.

6. Ein Verkauf von Eintrittskarten am Spielort selbst wird nicht stattfinden, die Tageskassen bleiben geschlossen.



Tickets

Tickets für diese Partie stehen für Dauerkarteninhaber 19/20, Mitglieder des 1. FC Magdeburg e.V. und Fans mit einem bereits vorhandenen Benutzerkonto im Online-Ticketshop des 1. FC Magdeburg im Verkauf zur Verfügung. Diese Möglichkeit besteht nur für Bestandskunden, eine Neu-Registrierung ist nicht möglich.



Fans des 1. FC Magdeburg, welche ihre Zugangsdaten für den Online-Ticketshop verlegt haben oder diesen noch nie genutzt haben, wenden sich bitte an die Kundenhotline von Eventim Sports unter 01806 - 99 11 59 (Mo-Sa 08:00-20:00 Uhr, So 10:00-20:00 Uhr) oder per Mail an kundenservice1fcm@eventim.de. Ein Verkauf von Eintrittskarten am Spielort selbst wird nicht stattfinden, die Tageskassen bleiben geschlossen.



Informationsseite Tickets Hallescher FC: https://1.fc-magdeburg.de/tickets/hallescher-fc. Online-Ticketshop des 1. FC Magdeburg: www.1fcm.de/tickets.



Preisliste: https://1.fc-magdeburg.de/downloads/Preisliste_2020_21.pdf.



Spieltagpräsentator

Die Partie des 1. FC Magdeburg wird vom Wirtschaftspartner Landrover Autohaus Henke GmbH präsentiert. „Autohaus Henke – Ihre Nummer 1 für Land Rover und Range Rover in Sachsen-Anhalt!“



Medienarbeit

Wie gewohnt bietet der 1. FC Magdeburg seinen Liveticker über die FCM-App sowie Homepage an und wird über die Präsenzen in den sozialen Medien mit Fotos und Videos berichten. Die offizielle App des 1. FC Magdeburg findet sich in allen iOS- und Android-Appstores.

