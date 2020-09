Pressemitteilung BoxID: 813193 (1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH)

1. FCM darf vor 2.500 Fans auflaufen

Blau-Weiß empfängt VfL Wolfsburg

Am kommenden Samstag, 05.09.2020 bestreitet der 1. FC Magdeburg das vierte und letzte Testspiel im Rahmen der laufenden Vorbereitung auf die 3. Liga 2020/2021. In den vergangenen Wochen hatte der 1. FC Magdeburg mit Blick auf eine mögliche Zulassung von Fans für seine Heimspiele in der MDCC-Arena ein Hygienekonzept erarbeitet und dem Gesundheitsamt Magdeburg und den Ministerien für Soziales und Inneres vorgestellt. Am heutigen Dienstag wurde eine Ausnahme-Genehmigung seitens der Ministerien erteilt, am Samstag als Testlauf vor einer Kulisse von maximal 2.500 Zuschauern das Testspiel gegen den Bundesligisten in der MDCC-Arena bestreiten zu dürfen.



Der 1. FC Magdeburg bittet seine Fans um aktive Unterstützung bei diesem Testlauf und um Einhaltung der folgenden Vorgaben im Rahmen des Hygienekonzepts:



1. Die Anreise zur MDCC-Arena erfolgt per PKW, Fahrrad oder fußläufig – es sind keine Sonderbahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) im Einsatz.



2. Die Öffnung der Sektoren West und Ost der MDCC-Arena ist vorgesehen, die Sektorentrennungen bleiben durchgängig geschlossen. Einlassbeginn ist um 14:30 Uhr.



3. Beim Betreten der MDCC-Arena ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen und darf erst nach Einnehmen des Sitzplatzes abgenommen werden.



4. Persönliche Daten für eine mögliche Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt müssen beim Ticketkauf angegeben werden.



5. Der Verkauf der Karten startet am Mittwoch, 02.09.2020 ab 16:00 Uhr und erfolgt ausschließlich online für Dauerkarteninhaber des 1. FC Magdeburg der Saison 2019/2020. Ein Verkauf von Eintrittskarten am Spielort selbst wird nicht stattfinden, die Tageskassen bleiben geschlossen.



Weitere Informationen wird der 1. FC Magdeburg in Kürze bekannt geben.



Informationsseite: https://1.fc-magdeburg.de/tickets/testspiele.



Ticket-Verkaufsstelle

Online: www.1fcm.de/tickets. Dauerkarteninhaber der Saison 19/20, die ihre Zugangsdaten für den Online-Ticketshop verlegt haben, wenden sich bitte an die Kundenhotline von Eventim Sports unter 01806 - 99 11 59 oder per Mail an kundenservice-1fcm@eventim.de. Als Erweiterung zu den gängigen Zahlungsmethoden wird der 1. FC Magdeburg in Zusammenarbeit mit seinem Ticketing-Partner Eventim Sports erstmals PayPal als Bezahlmöglichkeit anbieten. Der 1. FC Magdeburg bedankt sich bei Eventim Sports für die schnelle und professionelle Unterstützung.



Im Zuge des Ticket-Buchungsprozesses sind die persönlichen Daten zu aktualisieren sowie den ATBG und den Hygienehinweisen aktiv zuzustimmen. Weiterhin wird durch den Kauf bestätigt, dass der Käufer über die entsprechenden Daten der Nutzer von weiteren erworbenen Tickets für diese Veranstaltung verfügt und diese auf Nachfrage an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt wird. Dieses gilt weiterhin auch für die Weitergabe gekaufter Tickets an einen anderen Nutzer. Nach dem erfolgreichen Ticketerwerb wird ein print@home Ticket zum selbst ausdrucken automatisch per E-Mail verschickt. Ebenso ist der Ticketscan am Einlass über das mobile Endgerät möglich.

