25 Jahre SPLASH Trendsetter Bad

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: 25 Jahre SPLASH - das ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte des Trendsetters in Sachen Bad! Immer mit dem richtigen Gespür für langlebige Designtrends, innovative Technikneuheiten und professionelle Badplanung – jetzt und in Zukunft. 2017 feiert SPLASH diesen Meilenstein mit attraktiven Geschenken an seine Leser im Jubiläumsgewinnspiel . Auf 100 einzigartig gestalteten Seiten präsentiert die große Jubiläumsausgabe die aufregendsten Neuheiten 2017 der Bäderwelt.Begleitet wird das Premium-Printmagazin von einem breiten Angebot an digitalen Medien, auf YouTube oder im E-Book Kiosk finden sich spannende Hintergrundinfos in bewegten Bildern. Selbstverständlich ist auch www.splash-bad.de immer am Puls der Zeit und präsentiert topaktuelle Neuheiten. Die Teilnahme am großen Jubiläumsgewinnspiel und an vielen anderen Leseraktionen ist natürlich auch online möglich. SPLASH Fachausstellungen und Meisterbetriebe , die die Traumbäder kompetent und kreativ umsetzen, findet man auf www.splash-bad.de unter „Fachhändler und Kontakt“. Außerdem kann man das Print-Magazin sowie die Kataloge sämtlicher Top-Markenhersteller mit einem Klick bestellen.Ein reiner Genuss fürs Auge, dazu gefüllt mit Informationen, Tipps und Badplanungen von Profis – die Jubiläumsausgabe SPLASH 25 ist der erste Schritt auf dem Weg zum neuen Traumbad zu Hause.