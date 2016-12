Der taube Nikolaus ist wieder unterwegs

Der kurze Animationsfilm „Der taube Nikolaus“ aus dem Jahre 2011 ist jedes Jahr gern gesehen und gehört schon längst zu den Klassikern. Schließlich, wer möchte schon verpassen, wie sich der taube Nikolaus durch einen rasanten Fall im Kamin Zutritt zu den tauben Kindern verschafft.Die Akteure kommunizieren natürlich in ihrer Muttersprache, in der Deutschen Gebärdensprache. Um den Film auch für Hörende und alle Interessierten erlebbar zu machen, wurde er untertitelt. Neben Deutsch ist der Film auch auf Ungarisch in der Übersetzung von Judit Nothdurft zu sehen. Die Zuschauer können die gewünschte Untertitelsprache über die Einstellung einfach selbst auswählen.Der Film entstand nach der Idee von Christopher Buhr, der neben Kamera, Animation und Schnitt auch die Regie geführt hat. Der gehörlose Hobbyfilmer filmt seit 1979 und drehte bereits über 200 Filme. Seine Kurzfilme wurden auch im Bayerischen Rundfunk gezeigt.Seine Stärke ist, ernste Themen mit einem Schuss Humor zu würzen. Genau wie auch in diesem Film, der bis 31.12.16 auch auf www.deafservice.de zu sehen ist.