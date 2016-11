Münchner Airport tritt internationalem Bündnis für nachhaltigen Flughafenbetrieb bei

Der Flughafen München hat auf der „Airports Going Green"-Konferenz am Flughafen Amsterdam Schiphol eine Erklärung unterzeichnet, nach der internationale Airports künftig noch enger zusammen arbeiten wollen, um gemeinsame Nachhaltigkeitsziele der Flughäfen zu verwirklichen. Kern dieser Initiative, der „Airports Sustainability Declaration", ist der intensive und partnerschaftliche Austausch über Möglichkeiten, den Flughafenbetrieb noch effizienter, innovativer und nachhaltiger zu gestalten. Internationale Rahmenwerke und Zielsetzungen wie die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen oder das CO2-Zertifizierungsprogramm des Flughafendachverbandes ACI spielen dabei eine zentrale Rolle.



Vera Stelkens (im Bild 4. von rechts), bei der Flughafen München GmbH für das Strategische Nachhaltigkeitsmanagement zuständig, unterzeichnete die Erklärung für den Flughafen München.



Neben dem gastgebenden Flughafen Amsterdam Schiphol und dem Flughafen München unterzeichneten die Nachhaltigkeitserklärung unter anderen die Flughäfen London Heathrow, London Gatwick, New York JFK, Chicago O’Hare und Dallas Fort Worth International Airport, Minneapolis-St. Paul, Brisbane, Eindhoven, Lithuanian Airports, Aéroports de Montréal sowie San Francisco International Airport.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers