Sportgerät-Kombi aus Stepper und Fahrrad erhält AGR-Gütesiegel

„Schatz, hast du Lust auf eine Stepper-Tour?“ Was sich im ersten Moment ungewöhnlich anhört, könnte unter Umständen bald ganz normal sein. Mit dem Streetstepper hat kürzlich eine Kombination aus Fahrrad und dem aus dem Fitnessstudio bekannten Stepper das renommierte Gütesiegel der Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. erhalten. Der Streetstepper vereint die Vorteile von Laufen und Radfahren und bietet eine Menge Spaß.



Trainiert nicht nur den Rücken

Der Streetstepper sieht aus wie ein Fahrrad ohne Sattel, wird also im Stehen gefahren. Die Bewegung kommt nicht von einer Tretkurbel, sondern durch die Auf- und Abbewegung von Pedalen die voneinander unabhängig sind. Dadurch bleibt der Oberkörper beim Fahren aufrecht und ist ständig in Bewegung, um das Gleichgewicht zu halten. So werden die tief liegenden Muskeln im Bereich der Wirbelsäule trainiert, die von großer Bedeutung für einen gesunden, schmerzfreien Rücken sind. Auch Hüfte, Beine und Adduktoren werden beansprucht.



Trainiert die Muskeln, schont dabei Rücken und Gelenke

Durch die aufrechte Körperhaltung werden Probleme in der Hals- und Lendenwirbelsäule vermieden, mit denen sich viele Sportler herumplagen. Der Streetstepper schont außerdem die Gelenke, allen voran die Hüft-, Knie- und Sprunggelenke, da es nicht wie beim Joggen zu Stoßbelastungen kommt. Durch eine gleichmäßige, konzentrische Belastung der Muskeln kann auch der Entstehung von Muskelkater vorgebeugt werden.

Nicht nur für begeisterte Outdoor-Sportler, sondern auch für alle, die aufgrund von Rücken- oder Gelenkproblemen nicht Joggen oder Radfahren können, ist der Streetstepper die Ideallösung.



Für Alltag und Abenteuer

Es gibt zwei verschiedene Modelle des Streetstepper, die unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden. Der RS 20 ist ein Allrounder und eignet sich sehr gut für den Weg zur Arbeit, ausgedehnte Touren und intensive Trainingseinheiten. Der MTS 26 hingegen ist die robustere Geländevariante für all diejenigen, die hoch hinaus wollen – und zwar quer durch Wald und Wiese bis auf die Berggipfel.



Aufgrund seiner positiven Wirkung für Rücken und Gelenke wurde der Streetstepper nun mit dem AGR-Gütesiegel als besonders rückenfreundliches Sportgerät ausgezeichnet.



Die Mindestanforderungen für das AGR-Siegel im Bereich Streetstepper

• Rutschsichere Trittflächen

• komfortabler Antrieb mit zwei unabhängig bewegbaren Pedalen

• Gangschaltung

• höhenverstellbarer Lenker

• Bremssystem mit Vorder- und Rückradbremsen

• ergonomisch geformter Rahmen, der den aufrechten Stand unterstützt

• Gesamtgewicht von maximal 18 kg

• Zusatzausstattung, wie Licht, Klingel und Reflektoren für die Benutzung auf öffentlichen Straßen muss erhältlich sein

• Fahrradständer

• weiteres Fahrradzubehör muss erhältlich sein, wie z. B. verschiedene Vorbauvarianten und Lenker







Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Über den Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V.

Die Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) arbeitet seit ihrer Gründung im Jahr 1995 daran, durch Informationen und Vernetzung von Experten und Betroffenen der Volkskrankheit Rückenschmerzen entgegen zu wirken. Eine wichtige Entscheidungshilfe für Verbraucher stellt das AGR-Gütesiegel "Geprüft & empfohlen" dar. Von unabhängigen medizinischen Gremien als besonders rückenfreundlich eingestufte Alltagsgegenstände wurden mit dem Gütesiegel ausgezeichnet. Auch der Streetstepper konnte den strengen Prüfkriterien gerecht werden und durch Wirksamkeit und Nutzen überzeugen. .



Weiterführende Informationen zu einem rückengerechten Alltag, zu rückengerechten Alltagsgegenständen mit dem AGR-Gütesiegel sowie ein Verzeichnis geschulter und zertifizierter Fachgeschäfte sind auf Anforderung als Infopaket mit dem "Ergonomie-Ratgeber" und dem Patientenratgeber "AGR-MAGAZIN" zum Preis von 12,95 Euro bei der AGR (Tel. 04284/926 99 90 oder www.agr-ev.de/patientenmedien) erhältlich.



Den Ergonomie-Ratgeber gibt es zudem als eBook in der Kindle Version bei amazon zum Preis von 9,86 Euro.

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers