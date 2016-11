Effektive Rückenübungen fürs Büro

In Deutschland gibt es immer mehr Büroarbeitsplätze – und diese Entwicklung bleibt nicht ohne Folgen. Fast jeder, der den Tag im Sitzen vor dem Bildschirm verbringt, kennt schmerzhafte Verspannungen und Rückenschmerzen aus eigener Erfahrung. Der Grund: Das viele Sitzen lässt die Muskeln in Rücken, Nacken und Schultern verkümmern und kann zu Beschwerden führen. Um dem vorzubeugen, helfen effektive Übungen fürs Büro zur Dehnung und Kräftigung der Muskulatur. Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V. zeigt, wie’s geht:Eine kurze Dehnübung beugt Verspannungen vor. Um Rücken und Schultern zu dehnen, strecken Sie die Arme nach oben, greifen Sie mit der rechten Hand das linke Handgelenk und ziehen den Arm nach rechts. Die Spannung sollte für einige Sekunden gehalten und dann auf der anderen Seite wiederholt werden.Bei dieser Übung werden die Schultern gedehnt. Strecken Sie einen Arm vor sich aus, greifen sie mit der anderen Hand den Oberarm und ziehen ihn über den Körper zur Seite. Die Spannung halten und die Übung dann auf der anderen Seite wiederholen.Setzen Sie sich gerade hin. Greifen Sie mit der linken Hand an Ihren Oberkopf und ziehen sie ihn langsam zur linken Seite. Fühlen Sie für einige Sekunden die Spannung und wechseln Sie dann die Seite.Weitere Infos und Übungen unter www.agr-ev.de